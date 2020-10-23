【偏方惹禍】90後男子長白髮狂吃何首烏美髮　20天後眼睛身體發黃中毒【附中毒症狀】

▲ 一名20多歲男子因長白髮，狂吃何首烏致中毒。

服用中藥要小心，內地一名20多歲男子，因聽信朋友建議，認為服用何首烏能讓頭髮變黑，於是買了一大盒何首烏。食用20多天後，出現眼睛發黃、身體蠟黃、噁心嘔吐等症狀，其後送院證實是何首烏中毒。

據內地媒體《星視頻》，一名在深圳龍崗從事白領工作的20多歲吳姓男子，日前因發現自己長出一些白髮，在朋友推薦下就服用何首烏，據稱能強身健體、補腎、令頭髮變烏黑。男子在藥店買入一大盒何首烏，食用2O多天後，開始感到身體不適：

吃了20天左右，感覺身體很不舒服，吃不下東西，食慾不好，小便很黃，大便拉不出來。精神狀態很差，眼白部分發黃，身體蠟黃。

因為出現噁心嘔吐、身體和眼睛發黃等症狀，男子到深圳第三人民醫院接受治療，證實是何首烏中毒。其後醫院用一般藥物肝損傷方式，為男子進行治療，目前他的病情已完全受控好轉，快將可出院。

該院醫生陳軍提醒，吃藥時一定要遵循醫生囑咐。如果這種藥物可致肝損傷，在吃藥過程中一定要密切關注肝功能變化。

內服需由中醫師處方

註冊中醫師李廣冀曾受訪稱，何首烏是固精益肝腎中藥，能烏黑髮，不寒不燥，服用久了都不會熱氣，畢竟治療脫髮需要一段長時間。

但需要注意何首烏帶毒性，必須製過，現時藥行買的都是製何首烏，內服時必須要由中醫師處方，過量會中毒外，肝酵素高人士食用中藥也需辨證論治。

據衞生署資料顯示，何首烏和製何首烏功能主治不同。何首烏用於解毒消癰，潤腸通便；製何首烏用於補肝腎，益精血，烏鬚髮，強筋骨。

導致中毒的原因眾多，包括過量或長期服用何首烏、誤將何首烏代替製何首烏服用，或製何首烏炮製不規範。當中含有毒性成分，蒽醌類衍生物對肝臟有毒性作用。如出現中毒症狀，應立即求醫。

點擊睇男子情形、何首烏和製何首烏，以及中毒症狀：

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責任編輯：羅嘉欣