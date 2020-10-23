【發燒抽筋】9個月大女嬰打流感疫苗後抽筋昏迷　歷生死時速送院疑出現小兒急驚風

▲ 台灣一名9個月大的女嬰打第一劑流感疫苗，當天晚上突然發高燒及抽搐。

台灣一名9個月大的女嬰打第一劑流感疫苗，當天晚上突然發高燒、抽搐及意識不清，父母擔心愛女出事，慶幸最終由警員駕車開路之下，快速抵達醫院，女嬰無大礙。而有醫生指女嬰不似出現過敏反應，應是出現小兒急驚風，又名發熱性痙孿。

女嬰打針後發燒抽筋

綜合台灣傳媒報道，台灣新北市一名呂姓新手爸爸表示，在20日（二）早上10時多，9個月大的女兒到蘆洲某間兒科診所注射第一劑的流感疫苗，當下沒有出現過敏排斥反應，一直到當晚11時開始發高燒，還陷入昏迷，令父母非常焦急。

發燒到38多度，之後小孩子就不自覺地抖動，哭鬧完之後，全身就開始攤軟……

於星期三（21日）凌晨，當下父母見女兒情況危急，爸爸沒有致電救護車，分秒必爭決定自己開車前往醫院，中途剛好經過警局，擔心來不及，告知警員女兒打完流感疫苗後發高燒昏迷 ，請警員幫忙，值班警員馬上駕駛警車開路，呂爸爸的車緊隨其後。他們凌晨1時13分出發，至1時21分安全抵達新光醫院，原先大約耗20分鐘路程，只花8分鐘就趕抵醫院。

女嬰在送院途中就退燒，並恢復意識，經醫生檢查後亦很快出院，沒有大礙。該名女嬰注射第一劑流感疫苗後，當下沒有出現過敏排斥反應，一直到當晚11時才開始發高燒，中間長達逾12小時，加上抽筋到醫院而很快出院，通常不是腦膜炎所造成的，有見及此，有醫生懷疑不是疫苗惹的禍，大機會是出現發熱性痙攣。

流感疫苗副作用

據本港衞生署有關接種滅活流感疫苗副作用的資料顯示，滅活流感疫苗十分安全，除了接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後6至12小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。若持續發燒或不適，要諮詢醫生。

醫生解說小兒發燒抽筋

兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問指出，小兒發燒抽筋即是「熱痙孿」/「發熱性痙孿」，又可稱「小兒急驚風」，常在6歲以下的孩子身上出現。典型的過程是，孩子突然發高燒或高燒不落時，突然不省人事，而且四肢收緊抽搐、雙眼可能反白、口吐白沫、或失禁，過程由幾十秒至幾分鐘。自然停止後，孩子會進入睡眠狀態，彷如酒醉一樣。之後，就會慢慢甦醒。

當下，在旁的爸媽要好好保護孩子，張傑指出讓孩子平放、面部向一側；不可塞東西到孩子口中；不可嘗試拉直手腳；不用人工呼吸；不用去喚醒或拍醒孩子，靜待孩子的抽搐自然完結甦醒。還有，父母要留意細節，以便告訴醫生作診斷和治療，包括手腳的抽搐是否對稱、眼睛的反應如何、是否真的不省人事、有否失禁及真正抽搐的時間。

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責任編輯︰王明芳