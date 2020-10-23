【高糖陷阱】不煙不酒日飲2杯台式飲品　女子患脂肪肝並演變為肝癌【附改善脂肪肝食物】

▲ 一名女子每日飲2杯台式飲品，結果有脂肪肝並演變為肝癌。

珍珠奶茶等台式飲品深受港人歡迎，但也不宜喝太多，以免攝取過多果糖，形成脂肪肝，甚至演變為肝癌！台灣有家醫科及外科醫生近日分享病例指，有兩名病人每天也喝台式飲品，結果一位有中度脂肪肝，另一位則由脂肪肝演變為肝硬化及肝癌。

台灣家醫科醫生宋晏仁在當地電視節目《醫師好辣》分享自身經歷，指約於1996年在美國進修時，台灣珍珠奶茶已進軍海外，他每天也喝1杯，4個月後體重增加10公斤，血壓、血糖、血脂水平上升，並患有中度脂肪肝。減磅後，他血糖等各方面的水平回復正常，脂肪肝也消失了。

醫生：果糖過多會形成脂肪肝

宋醫生分享病例指，曾接觸一名15歲男患者，他每天喝一杯台式飲品，結果患有中度脂肪肝。醫生解釋，不是攝取油分而形成「脂肪肝」，乃是吃糖，尤其是果糖。他指出，米飯、麵包等澱粉類食物均含有葡萄糖，葡萄糖可供全身細胞使用。惟台式飲品使用的大多是「高果糖玉米糖漿」，至少含有75%果糖。

醫生表示，在全身器官裡，只有肝臟可作為果糖的代謝路徑。當肝臟代謝果糖的時候，只會用一小部份果糖作為能量，餘下的因為用不著，就會在肝臟囤積成為脂肪，形成「脂肪肝」。脂肪肝分為兩類，由酒精造成的是「酒精性脂肪肝」，由果糖造成的則為「非酒精性脂肪肝」。宋醫生指，台灣人罹患脂肪肝的比例十分高，99%糖尿病患者有脂肪肝，70%肥胖症患者有脂肪肝。

由脂肪肝演變為肝癌

外科醫生陳榮堅也在節目中分享病例，他曾接觸一名約40歲、因內出血休克而求診的女子，經電腦斷層掃描後，發現女子肝臟有6cm的腫瘤，因為腫瘤表面破裂而出血。開刀時才發現，病人的肝臟像「粉肝」，灌了很多油，脂肪肝更開始結節。病理報告證實，女子確診患有肝癌。

陳醫生指，該名女子不煙不酒，但由10幾歲開始，午餐和晚餐均喝一杯台式飲品，持續約30年。日子久了，脂肪肝纖維化，並結節，演變為肝硬化，最後變為肝癌。他提醒民眾，切勿攝取過多糖分，要減少攝取果糖的比例。

【同場加映】進食過多高升糖食物，可增加肝硬化風險；常吃高糖食物，則會增加患胰臟癌風險：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有助改善脂肪肝的食物

本港「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時指，許多脂肪肝病例也沒有任何徵狀，輕微患者更特別難以察覺。但患者或會覺疲倦或感覺肝臟位置疼痛或不適，即身體右側肋骨對下處。疼痛是脂肪積聚太多令肝臟膨脹，導致肝臟表面的敏感膜層拉伸所致。隨著脂肪肝病情加劇，肝臟或會出現疤痕漸漸硬化。肝硬化患者或會出現以下徵狀：腹部(肚)隆脹；嘔吐、食慾下降；虛弱及肌肉乏力；眼和皮膚泛黃(黃疸)。

她列出4種有助改善脂肪肝的食物：

1. 綠茶

曾有多個動物或人體研究指出，綠茶中的兒茶素有助對抗肝臟疾病。日本曾有一個大型研究指出每日飲五杯或以上綠茶的女人，比每天只飲一杯或以下綠茶的人少五成機會患上肝癌。

多喝水或綠茶，亦有助增加飽肚感，幫助控制食慾，從而減少卡路里並有助減磅。

2. 三文魚

很多脂肪肝人士也有高三酸甘油酯，每周應進食至少兩次深海魚類（如三文魚、鱒魚、沙甸魚），以攝取omega3 脂肪酸。

有初步研究指，omega3 脂肪酸有助減低肝臟脂肪囤積，改善肝酵素功能及維持肝酵素水平。

3. 牛油果

高膽固醇亦是引致脂肪肝風險增加的其中一個元素。單元不飽和脂肪有助降低壞膽固醇。

牛油果：含有單元不飽和脂肪；並有豐富維他命A、C、E，有抗氧化的作用，有助抵擋自由基對身體的侵害，維持身體及肝臟細胞健康。

4. 番薯

限制高升糖指數食物（如白麵包、餅乾和白米），因為人體會快速吸收，令血糖快速上升，增加胰島素分泌，促進形成脂肪肝。

改為選擇纖維豐富的全麥穀類食物，如糙米、全穀物麵包和燕麥片等。

碳水化合物要因應個人體重而調節，過多碳水化合物也會令血糖過度升高。

番薯：放雪櫃冷藏過的熟番薯，升糖指數會較低，可以維持飽肚感，因而減少食零食的慾望。而且番薯香甜，可以特別適合喜歡甜吃的人士。番薯亦含有豐富胡蘿蔔素，提供抗氧化物保持身體及肝臟健康。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣