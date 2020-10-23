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【本地遊】邱騰華：勿鑽空子用舊測試結果頂替　籲領隊導遊做好最新病毒檢測

社會 12:41 2020/10/23

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邱騰華稱，本地遊要做好防疫工作，才令市民有信心出遊。（資料圖片）

政府放寬本地遊每團人數，上限30人，辦團旅行社須簽署防疫承諾約章，包括要求領隊導遊先接受病毒檢測。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，領隊、導遊的病毒檢測，不應以舊測試結果頂替，否則難令旅客回復信心。

邱騰華稱，放寬本地遊團客人數，有兩個前設，包括旅行團要做好防疫措施，另外業界也要自發多走一步。他認為做好這兩步，市民才可以安心出遊。他指旅議會透過約章形式，做好防疫，如領隊導遊要體檢、減少不必要接觸和戴口罩等。但如果業界起動時，多做一次檢測，給員工和旅客也更有信心。

他促請業界不要嘗試鑽空子，否則適得其反，例如利用舊測試結果頂替，這些行為只會令顧客擔心。他又稱政府將資助旅議會進行起動測試，下周議會將公布詳情。

有旅行社宣布，會為本地團客購買新冠肺炎醫療保險，保障額每位5,000元。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰

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