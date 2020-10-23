香港美酒佳餚巡禮11月中登場為期5周　有逾600家酒商及餐廳參與【附部分優惠詳情】

▲ 旅發局主席彭耀佳希望重辦「香港美酒佳餚巡禮」可推動本地經濟。（資料圖片）

旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於11月中登場，為期5星期，惟因應新冠肺炎疫情，今年將由以往的實體活動改以「線上、線下」形式舉行，有逾600家酒商及餐廳參與，並提供網購及餐飲優惠。

相隔兩年再辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於今年11月11日至12月15日期間舉行，有超過100間酒商網上酒窖參與，逾530間餐廳提供優惠及外賣套餐，以及34堂以美酒美食為主題的「網上大師班」。活動將以「線上、線下」形式舉行，並會建立一個一站式網上平台（www.winedinefestival.discoverhongkong.com），提供網購美酒及餐飲服務，並列出多間餐廳的優惠。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興介紹稱，活動舉辦期間的優惠包括：

酒商獨家優惠碼獲全店75折、指定產品半價等，市民選購後可即送府上

香港君悅酒店85折限定下午茶，2人用收費372.3元（原價438元）

由油店及人氣食肆製作的30個外賣或外送套餐，每間餐廳首50位顧客可免運費，及送波爾多葡萄酒及酒杯一套

約200間餐廳的特選菜單提供7折至半價優惠

逾160家街頭頭吃提供包括消費滿60元減20元、消費滿120元減40元及周五快閃優惠

洪忠興指，共34堂的網上烹飪及品酒班將由11月21日起，連續3星期的周六及日舉行，市民可於活動網站免費收看直播或節目重溫；亦可預先以150元網購食材或品酒套裝到家中，11月11日起接受市民報名參與。

旅發局主席彭耀佳表示，局方已停辦大型活動一段時間，但考慮到疫情與社會共存一段時間，推廣工作須因時制宜，故決定重辦「香港美酒佳餚巡禮」，作為抗疫新常態下的新嘗試，藉此推動本地經濟，助業界推廣產品及做生意。

彭耀佳說，受新冠肺炎疫情影響，預期旅遊業仍需要一段長時間才可回復，而因應香洗將於新加坡建立「航空旅遊氣泡」，旅發局正研究推出新優惠吸引當地旅客來港。

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記者：陳曉瑩