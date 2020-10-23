【勇抗腦癌】腦內長7cm腫瘤歷4次開刀手術　港媽為8個月大女兒集氣：盼能打勝仗

▲ 媽媽集氣盼望女兒早日痊癒。

懷胎10月誕下子女，父母當然希望孩子能健康成長。然而，8個月大的B女Emma出生不久就不幸患上腦癌，腦內有個7厘米大腫瘤，先後經歷多達4次開腦手術，並接受化療和標靶藥治療。港媽Kitty雖然心痛，但大讚女兒堅強勇敢，吃藥也沒有扭計，目前情況漸趨穩定，未來或會再做手術，把腦瘤完全切除。

今年23歲的Kitty，在8個月前誕下女兒Emma，原本一家三口加上奶奶都非常高興，很愛錫Emma。然而，在Emma2個多月大時，突然開始不尋常地嘔奶，幾乎餐餐都嘔，Kitty察覺情況不妥，提議帶女兒去醫院檢查。

▲ Kitty心痛女兒年紀小小就要經歷如此多苦難。（受訪者提供）

女兒嘔奶斜視揭患癌

不過，當時新冠肺炎疫情嚴峻，奶奶和丈夫認為BB嘔奶屬正常，而去醫院太高風險，勸喻Kitty毋須過分緊張。其後，Kitty改為帶女兒到診所看醫生，醫生檢查後沒有察覺異樣，建議她試轉其他奶粉，但情況不但沒有好轉，女兒的眼睛更開始斜向左邊，無法轉動眼珠到右邊，且非常渴睡，不肯進食，人也變得沒精打采。

其後，Kitty再帶女兒看了兩次診所醫生，醫生指Emma的腦壓非常高，立即寫轉介信著她到公立醫院排急症，

到了威爾斯親王醫院立即安排照MRI（磁力共振掃描）和一系列檢查，發現女兒腦內有個7厘米大的腫瘤。

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歷4次開腦手術3次化療

還來不及消化噩耗，Emma已被安排做首次開腦手術，抽取腫瘤組織化驗，確診為「嬰兒型膠質瘤」，之後短短數周內先後再做了3次手術，切除更多腫瘤組織和解決腦積水問題，設置管道將腦積水引到腹腔。

完成手術後，腦瘤仍未完全清除，Emma轉至兒童醫院做了3次化療，但成效不顯著，於是改為吃標靶藥，住院2個多月後，終可以回家休養，目前仍需接駁胃喉餵奶和吃標靶藥。每周需要回兩次醫院洗喉、抽血和物理治療等訓練。

眼看女兒年紀小小就要經歷4次開腦手術，化療時掉頭髮、嘔奶，Kitty坦言非常心痛和憂擔，雖然醫生沒有提及存活率，但明言手術有機會影響女兒神經線，或會出現癱瘓、行動不便等，

當時有掙扎過救不救她，不捨得她經歷這些痛苦，又怕萬一她癱瘓，將來會埋怨我們。

不過，丈夫卻認為女兒年紀尚小，即使出現行動不便等後遺症，都可以透過訓練改善，而目前最重要先治好癌症。Kitty亦從醫生得知過往有不少痊癒且沒有翻發的個案，增加了她對女兒治療的信心，最後決定一家人陪伴女兒一起闖難關。

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深信女兒能痊癒

原任職飲食業的Kitty，在女兒患病後辭去工作當全職媽媽，雖然是新手媽媽，但Kitty笑言照顧上沒有太大困難，女兒很乖巧，吃藥也沒有太大副作用，甚少會扭計，

我把她當正常BB湊，只是清潔上會做得更嚴謹，在她睡覺時也要不時觀察她有沒有異樣。

經過半年治療，目前Emma的腦瘤仍有大約2厘米，醫生指情況未算穩定。不過，Kitty表示，女兒很精靈，對外界反應也愈來愈好，盼望女兒能早日打勝仗。

由於做了數次手術，Emma的發展較同齡小朋友慢，至今仍未懂轉身，因此需要定期到醫院做物理治療和職業治療，訓練手腳活動、轉身，亦會打鞦韆加強前庭發展等。女兒11月會再到醫院檢查，視乎情況或需要再多做一次手術切除剩餘的腫瘤。

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記者：林愛娜