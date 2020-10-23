【酒店Staycation】半島酒店雙人限時住宿優惠　豪華客房食足3餐只需$2,438【附訂購網址】

▲ 半島酒店雙人限時住宿優惠。

香港半島酒店推出限時雙人優惠！只需要$2,438起就可以入住豪華客房，套餐更包括豐富早餐、下午茶及三道菜晚餐！

香港半島酒店推出的「味遊半島」度假禮遇，最吸引的地方在於酒店的星級廚藝團隊設計的菜譜，不論在優雅舒逸的客房內品嚐豐富早餐美食，或於高貴典雅的大堂茶座一邊享受現場弦樂演奏，一邊品嚐午餐、下午茶都非常寫意。

這次優惠只限今天（23日）至明天（24日）預訂，入住日假為下星期一（26日）至四（29日），現時已有部份日子缺房，或要加錢住貴一點的特級豪華客房，手快有手慢無！大家不妨趁公眾假期去享受一下。

房間內部情況：

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「味遊半島」度假禮遇包括：

2,438港元起（每房每晚兩位用）入住豪華客房

於大堂茶座享受豐富雙人早餐

雙人三道菜晚餐菜譜，以送餐服務於客房內品嚐

於大堂茶座享受雙人午餐菜譜；或以送餐服務於房內品嚐；或享受雙人經典下午茶

免費獲贈歡迎禮

同房第三位滿3歲以上的住客附加費為每人每晚1,262港元，另加收10%服務費， 費用包括以上餐飲禮遇及加床服務。

訂購方法

詳情可按此