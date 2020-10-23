【BB大晒】陳明恩疫情下飛返澳洲待產　獲丈夫體貼服侍笑言感覺像女王

▲ 陳明恩已飛抵澳洲待產。

結婚3年的陳明恩於5月尾宣布有喜，可是由於她的父母於澳洲生活，為方便照料，故此陳明恩選擇於澳洲生B。因為現在疫情嚴重，她亦做足防疫措施上機，而當舞蹈員的丈夫鄭獻 （Eddy），為照料太太停工兩個月，早前已飛往澳洲陪她待產。

懷孕近8個月的陳明恩與丈夫離港前接受媒體訪問，透露懷孕時身體難免有點不適，受腰痛及水腫所困擾，幸好老公悉心照料，為她按摩舒緩不適，陳明恩笑言感受到如女王般的呵護。

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▲ 陳明恩正於澳洲待產。（取自instagram）

陳明恩生B後返港

靜待迎接小生命降臨的陳明恩，於赴澳洲待產前已經於家裡佈置好嬰兒房，她跟丈夫更會看不同育兒書籍，為當父母作為準備，而陳明恩於澳洲生完B及坐月後，才會返港投入工作。

她接受媒體訪問時，分享懷孕初期3個月，口味有黠改變，嗜吃酸和甜食，人亦變得易累。至懷孕第4個月時，腰部更開始痛，更曾經試過痛至全日躺於床上。

此外，陳明恩更出現水腫問題，孕肚愈來大的她走動也不太方便。

▲ 離港前陳明恩已於家裡佈置好嬰兒房。（取自instagram）

陳明恩陀B做女王

陀著B仔的陳明恩獲丈夫貼心的照顧，由於她出現腰痛和腳腫，丈夫Eddy會替我按摩腰部及腳。

由於有幾天明恩特別累，丈夫Eddy更會幫忙做家務及買餸，讓明恩好好爭取休息的時間，她笑言自己當了幾天的「女王」。

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舞出愛火花

現年39歲的陳明恩，於2017年2月與Eddy拉埋天窗，當時在牧師以及一眾親戚好友見證下註冊結婚，婚禮以基督教儀式舉行，不少圈中教友如王祖藍、王君馨等都有出席。

陳明恩與Eddy因跳舞擦出愛火花，在2013年起拍拖，二人均是對方的初戀對像。她曾接受訪問稱：「我教他跳JAZZ，他教我hip hop。他是我的初戀，我亦是他的初戀，是很難得，我們都喜歡過其他人，但好像神會有阻礙我們同其他人發展讓我們走在一起。」

明恩指，最欣賞丈夫尊重女性及樂於助人：「當時我不知他喜歡我，但我們跳舞時，他會好小心保護我及其他女仔，他亦很細心很有義氣，我家中有甚麼問題，他都樂意幫忙。」