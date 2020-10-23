【全民造星II】黃凱逸為離世摯愛勇敢出櫃　Zelos自勉走出低潮：秒秒也是新開始【有片】

▲ 參加ViuTV節目《全民造星2》入行的黃凱逸（Zelos）勇敢宣布出櫃。

曾為健身教練的黃凱逸（Zelos）參加ViuTV舉辦的《全民造星II》後入行，熱愛音樂的他現推出新歌《秒秒也是新開始》鼓勵他人同時自勉。因為黃凱逸的男朋友Barnaby於今年離世，本來一直未有公開戀情的黃凱逸，最終鼓起勇氣出櫃。同時間面對兩件人生大事，他承認正處於低潮期但會努力地生活。

回想在中學時，Zelos常被取笑是乸形：「可能因為我的聲音較高或薄，不像一般男生般低頻，說話較嗲，走路時扭來扭去，常與女生玩，就如身邊有很多姊妹。」他續指：「以前對『乸形』這字眼感到很反感，大家是為了攻擊你而非關心你，雖不至於是欺凌，但也會聽到些閒言閒語。」

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▲ 黃凱逸創作《秒秒也是新開始》勉勵自己。（受訪者提供）

漸步面對真我

黃凱逸曾逼自己去埋男生堆：「當他們相約去看球賽時，即使我不是真的想去看也逼自己去，就當是陪伴大家。其實只要你是個好人，別人便喜歡跟你相處，並非因為你喜歡看球賽，待長大後才意識到自己怎樣看自己才比較重要。」

升上大學後，Zelos於2014年赴美國交流，並修讀了Gender Studies（性別研究）：「當時的教授是基的，他會為此感到驕傲，那種悠然自得和自信令你覺得他很正。在外國會令你大開眼界，不同國籍、性取向或不Identify自己是男或女的人也有，他們不會用He或She並自稱為Them。其實香港也有這些人，只是香港不能做這些人。」

他以前其實曾與女生拍拖：「當時是真心喜歡那位女生，且沒有質疑自己的性取向，直到上大學才開始被問喜歡男或女。但問性取向並非壞事，他們純粹是想去了解你。很多新朋友都會問『Are you gay？』只是想知道我的喜好而已，但那時的我每次都會很大壓力。」

▲ 黃凱逸於男友Barnaby離世後宣布出櫃。（黃凱逸IG圖片）

感香港普遍未接納同志

「如果我沒有赴外國讀書，我可能要遲多十年才會清楚和知道自己喜歡男生。」Zelos說。

Zelos於美國讀書時發現自己是喜歡男生，他回港後邂逅了第一個男朋友Barnaby：「過了讀書階段，2018年年底正式在一起。」

同性戀者談戀愛會遇到很多困難，他謂：「當時不肯定同志究竟有甚麼路可走，是不是每份工作都容許我公開自己是同性戀者。我很明白為甚麼有些人會不想其他人知道他是基，在香港很難會感到被接納及被擁護。」

▲ 黃凱逸參加《全民造星II》後入行。（湯炳強 攝）

為男友勇敢出櫃

Zelos坦言，去年參加《全民造星2》時已想出櫃，但最終卻沒有這樣做：「會覺得萬一出櫃了，但市場是不接受，那麼我便沒有機會繼續發展。性取向是與生俱來，在《全民造星》想帶出的訊息是男生可以穿得女性化一點、不一定要喜歡很Man的歌、唱歌可以女性化一點。」

到今年初，Zelos首次公開貼出與男友的合照並宣布出櫃：「是個沒有心思熟慮的決定，但覺得差不多是人生中最好的決定。出櫃是因為男朋友離世，當時在想為何一直沒有將他放於生命中的一個重要位置。」

他坦言：「在我真正的生活中他是重要的，但在網上或社交平台上，我不想讓人知我是基。當他離世後，原來很多事都已沒機會跟別人說。」

▲ 黃凱逸漸漸地對批評免疫。（湯炳強 攝）

對誤解一笑置之

面對男友突然離世，他覺得：「很有需要去紀念他，一定要讓所有人知道，便很突然地出櫃。所有朋友都被嚇到，因為有9成朋友都不知我是基，且不知道我在拍拖。」

問到家人是否於事前得悉，Zelos回答：「我知道男友死訊那天，當時我和哥哥我身在東京，我便對哥哥坦白我在拍拖，但男友剛剛死了。」

他指家人是擔心多於覺得這事是好或不好：「家人沒甚麼反應，並冷靜地叫我不要不開心。他們問我是否不會喜歡女生，其實擔心是非常正常，因為不知道同性戀該怎麼生活、別人會怎樣看我。」

對同性戀者來說，出櫃從來都不是容易作的決定，接踵而來的是各種各樣的評論及誤解。Zelos說：「分享影片會被人罵，指神會懲罰我，最難聽的是有人說：『因為你們是罪人，所以你的另一半這麼快便死掉。』」

不過，他漸開始對批評產生免疫：「那些都是對我無關痛樣，這事已讓我跨過了，現在很開心自己是基。普遍的人都給我很多空間去處理情緒，多於立即問我為何搞基。」

▲ 黃凱逸自資製作歌曲《秒秒也是新開始》。（受訪者提供）

Zelos於今年有很多經歷：「愛的人意外離世再Review性取向，兩件事獨立來看也是很大的事，只是在我的人生中重疊。現時看覺得大件事，希望若干年後覺得沒那麼大。」他勇敢面對一切：「承認自己有低潮期或不開心，有很多事都沒法裝扮，開不開心都是很直接。我仍然會想念他，但也會努力地生活。」

他需要花很多力氣去處理這個轉變：「人生苦短，有很多可以去試的事，不想讓自己停下來。真的很衷心去相信，如果我不信有新開始，那便不會有，所以我選擇了相信，以及告訴給大家。」

Zelos寫了一首很正能量的歌《秒秒也是新開始》：「當時覺得自己的事業上沒甚麼起色，生活上也沒甚麼改變，好似很悶、很平淡，所以很想勉勵自己。其實只要你相信，覺得總會遇上一些好事時，真的是『秒秒也是新開始』。」

他期望樂迷聽後可以在壓力大、不開心的狀態下喘一口氣：「這是一種發自心底的力量，希望他們（樂迷）感到失落時也可以有這個信念。」

記者：梁樂欣