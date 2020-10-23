涉以腳踢警長認襲警判感化　律政司覆核判刑獲批改判監30天

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月有人發起三罷期間，涉在將軍澳以腳踢警長的18歲文員承認1項襲警罪，被判感化12個月，律政司認為判刑過輕，今（23日）向上訴庭申請覆核刑期，指襲警案一般須判即時監禁，或最少判處社會服務令。上訴庭聽取雙方陳詞後，認為案情嚴重，裁判官判處理感化屬原則性犯錯及明顯過輕，故改判監時監禁30天。



涉案文員龔逸勤（18歲），早前於觀塘裁判法院承認1項襲警罪，控罪指他於2019年11月11日，在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。



上訴庭聽取雙方陳詞後，認為案情嚴重，原審裁判官判以感化屬原則性犯錯及明顯過輕，被告一方亦同意，故改判即時監禁，以8周為判刑起點，認罪減刑三分一，基於覆核再進一步減刑，判監30天。



律政司一方質疑原審裁判官就本案案情、被告獨特背景及沒有刑事記錄後判處12個月感化屬原則性犯錯，判刑過輕，明顯不足。律政司一方指襲警案一般應判即時判監，原審裁判官低估案情嚴重性，應判處短刑期，或比感化更嚴重的非監禁式刑罰，最少應判社會服務令。



律政司一方指襲警罪並沒有判刑起點，但性質屬重，因正在執行正當職務的警務人員，必須有恰當的執行職務的環境，令警員恰當地執行職務，對社會大眾有裨益及必須性。本案警長遭被告用腳踢後，慶幸沒有受傷，但若跌傷或可能致頭部撞傷。



上訴庭首席法官潘兆初質疑，原審裁判官沒有提及襲警案例，亦沒有解釋為何沒有判監，以及沒有提及阻嚇及懲罰。律政司一方同意原審裁判官明顯忽視控罪嚴重性，以及沒有留意類似相關控罪判刑。



被告代表律師同意針對襲警須判監的原則，但要求上訴庭考慮被告的背景及其特殊情況，以及案件情質，要求上訴庭改判社會服務令。代表律師指被告案發時並非示威者，當時正在上班途中，正值路過案發現場，一時衝動才犯案。



上訴庭卻質疑被告於求情信中提及沒有經過深思熟慮，應以合法方式表達訴求，質疑其路過說法。被告代表律師指只是詞不達意，說法不符合情況。代表律師要求上訴庭格外開恩，改判社會服務令。

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記者：林育慧