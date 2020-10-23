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衞生署推出首套兒童心智解讀測試　有助了解本地兒童社交認知能力

社會 13:38 2020/10/23

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衞生署今日公布推出《香港心智解讀測試》，每套定價為3,930元，可供合資格註冊使用者購買。。（衞生署提供）

衞生署今日（23日）公布推出《香港心智解讀測試》，以測試兒童的社交認知能力。此測試是首套由本地研發常模化的評估工具，有助從事兒童發展的專業人員更準確了解本地使用粵語的兒童的社交認知能力。測試可用來評定5歲至12歲1個月的兒童的社交認知能力。

本地的相關專業人士一般會參考外國有關兒童心智解讀研究的資料，或改編一些外國研究常用的項目及生活例子，來評量本地兒童在這方面的能力。然而，文化和語言上的差異對心智解讀發展有重要影響，因此只套用外國的工具來測試香港的兒童，並非最理想的做法。

\有見及此，衞生署兒童體能及智力測驗服務的跨專業團隊，與香港大學教育學院的團隊攜手合作，以實證為基礎，共同研發《香港心智解讀測試》。這套嶄新的測試工具按使用粵語的本地兒童的需要而設計，讓合資格從事兒童發展的專業人員可更精準地了解本地兒童心智解讀的能力，為臨床診斷提供額外的參考資料，並且有助訂定針對性的訓練方案，進一步推動本地對這方面的研究工作。

測試經過嚴謹的研發步驟制定。研發團隊參考有關心智解讀的理論和西方及本地的研究結果，並綜合專業人員的臨床經驗，編制測試的架構和題目。在預試測試後，再經過詳細分析及修訂，制定常模的標準測試內容。研發團隊從全港各區招募就讀幼兒園／幼稚園中班至小學6年班、年齡介乎5歲至12歲1個月的兒童參與常模測試，以搜集所需數據，從而建立這套常模參照的標準化評估工具。

《香港心智解讀測試》的目標使用者主要是在公營機構、非政府組織及私人執業的臨床心理學家、教育心理學家、兒童體智及行為發展學科醫生、兒童腦神經科醫生、精神科醫生及言語治療師。他們必須能流利運用粵語，以符合標準化的施測要求。衞生署昨日（22日）為本地相關專業人士就測試工具舉辦網上簡介會。

《香港心智解讀測試》的定價為每套3,930元，可供合資格註冊使用者購買。詳情可查閱兒童體能及智力測驗服務的網頁

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責任編輯：陳子謙

衞生署

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