【2020萬聖節】本地手工製雞尾酒Ping　推出萬聖節Trick AND Treat瓶裝雞尾酒

▲ 本地雞尾酒品牌Píng推出一式兩瓶特色雞尾酒，以萬聖節“Trick AND Treat”做主題。（餐廳提供）

還有一個星期就到西方鬼節萬聖節，不過今年受疫情影響，一班「嘩鬼」未必能到酒吧盡慶慶祝萬聖節，但亦可將活動搬到家中進行。百分百本地瓶裝雞尾酒品牌Píng就趁住萬聖節，推出一套兩款特色雞尾洒，讓大家留家感受萬聖“Trick AND Treat”滋味。

Píng每款雞尾酒都由專業調酒師Sonic Chan精心調製，他曾在多間酒吧工作過，經驗豐富，更於2018年Monkey Shoulder調酒師大賽中奪冠。

▲ H1 Trick Jack-o’-Lantern，酒精濃度11%。（餐廳提供）

這次他調製的兩款雞尾酒是分別是H1 Trick Jack-o’-Lantern及H2 Treat Black Widow。Jack-o’-Lantern是以四川麻辣為主調，將花椒及麻籽加入琴酒中浸逾72小時，再拌入以南瓜、紅蘿蔔、番薯及蘋果等製成的蔬果汁，最後加入柚子蜜及自家調製的辣糖水，味道層次豐富。

▲ H2 Treat Black Widow，酒精濃度12%。（餐廳提供）

而Treat則以香口的芝麻為主題，芝麻以細火慢炒3至5小時後再磨成粉加入酒中，選用日本有機麥芽豆漿、法國利口酒及金朗姆酒，既有焦糖的香甜又夾雜微辣，易於入口。

兩款雞尾酒由即日起至10月31號期間限定推出，每套$136。凡購買滿$400可享免費送貨（限香港地區）。

記者︰黃依情