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【新冠肺炎】本港新增4宗確診包括一宗本地個案　患者與一名俄羅斯返港個案有關

社會 14:10 2020/10/23

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本港新增4宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日(23日)新增4宗確診個案，有3宗屬輸入個案，餘下1宗個案沒有外遊紀錄，屬於本地個案，不過患者與早前輸入個案有流行病學關連，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會，今日也沒有不明源頭個案。

今日新增3宗輸入個案，分別由巴基斯坦、美國及印度抵港，均未有出現病徵：

  • 第5282宗：74歲男子，10月21日乘搭QR818航班從巴基斯坦抵港，居香港荃灣帝盛酒店
  • 第5284宗：40歲男子，10月22日乘搭CX843航班從美國抵港
  • 第5285宗：17歲女子，10月12日乘搭EK384航班從印度抵港，居尖沙咀最佳盛品酒店

至於餘下一宗與早前輸入個案有流行病學關連，則涉及一名29歲男子，傳染期內曾居南丫島大灣南，屬早前一宗輸入個案的密切接觸者，由檢疫中心送院。翻查資料，早前第5252宗確診的52歲男，從俄羅斯抵港，亦是居南丫島大灣南。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

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