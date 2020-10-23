《環球時報》記者機場被襲案續審　事主稱是光明正大支持警察

▲ 《環球時報》記者付國豪(右)。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪去年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被起訴，4人否認暴動、嚴重傷人及非法禁錮等罪，案件今（23日）於區域法院續審。付國豪續出庭供稱，當時有人意圖用他的「我愛香港警察」上衣及他的中國證件羞辱他，但他指不會感羞辱，因為他是光明正大地支持警察，而出生中國令他感到光輝和榮耀。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）及黃逸豪（29歲；測量師）。

賴、畢及何均否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢另否認非法禁錮罪，黃另否認非法集結及非法禁錮罪。

付國豪今續出庭作證，控方播放案發現場片段顯示，付遭人用索帶綁手腕及放到行李車上，有人將付的「我愛香港警察」藍色上衣放到付身上及拍照。

付供稱，該些人將該藍色上衣放在他身上拍攝，是打算透過這種方式羞辱他，但該些人用錯了道具，該藍色上衣並不能令他感到羞辱，因為他是光明正大地支持警察。

付又指，當時亦有人高舉他的中國身份證及護照，但同樣地不會令他感到羞辱。付指「我出生於中華人民共和國天津市，這是令我感到光輝和榮耀的東西」，指高舉證件行為不會達到羞辱他的目的。聆訊今午續。

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記者：王仁昌