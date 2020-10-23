【抑鬱無罪】姜麗文獲未婚夫悉心照顧共抗鬱抑症　Lesley：愛你的人會願意了解你

▲ 未婚夫悉心照顧攜手對抗鬱抑，姜麗文：「不應覺得自己麻煩。」

抑鬱症在近年逐漸成為常見的都市情緒病，藝人需要面對公眾，承受的壓力非凡，患上情緒病的機會亦相對較高。出生自演藝世家的姜麗文（Lesley）自小已知公眾人物的壓力，長大入行後卻因感情受創而患上抑鬱症，病發初期本以為只是失戀的後遺症，慢慢發現除了情緒，身體亦逐漸出現問題，曾在加拿大修讀心理學的她求醫後確診患上抑鬱症。

事實Lesley性格開朗，說話時手舞足蹈又表情十足，再加上臉上長期展露著燦爛笑容，若非了解姜麗文過去的人，難以看出她是個情緒病患者，而且已踏入患上抑鬱症的第7年。

雖然她現已覓得如意郎君準備步入禮堂，但病症依然如影隨行。換個角度看抑鬱症或可成為測試真命天子的考驗：「愛你的人會願意了解你。」

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▲ Lesley從不介意大方談及自己的情緒病。（湯炳強攝）

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幸福人生不代表抑鬱症會痊癒

在4年前Lesley認識了未婚夫Pakho，在2年前訂婚，今年初宣布婚訊，雖然因為疫情未能如期設宴，但二人早已認定對方為終身伴侶：「7年來這病來來去去，已記不住它何時來何時走，只知道Pakho好支持我，他懂得怎樣去處理我的病。」

有著愛錫和體諒她的另一半、家人和朋友，過著知足幸福的生活，許多不了解抑鬱症的病人或會以為Lesley已經走出情緒病的困擾，但實情並非如此。

姜麗文稱：「抑鬱症是個病，與腦內的化學物質是否平衡有關，無論你有多幸福快樂，抑鬱症都可能會存在。當然有Pakho在旁，事件處理會好得多，他會安撫我、讓我減少害怕，又會陪我說很多的話，變成了我的心理醫生。」

Lesley曾推出歌曲講述患病的心情，又參加許多講座分享自己的經歷，還與慈善機構「生命熱線」作長期合作，希望以自身的故事幫助到更多有需要的人。

▲ 未婚夫Pakho打從一開始已經很了解Lesley的病。（湯炳強攝）

調整心情面對工作

有時抑鬱症突然到來，會讓Lesley失去動力，只想窩在家中避開一切。但遇著有工作在身，身為幕前工作者還是要整理好心情，笑臉迎人：「工作時當然不想要煩到別人，不太熟的人亦不想要Open up（打開心扉）。」

Lesley有感慶幸曾公開說及自己的病情，許多工作相關的同事都會知道她的病：「如果他們看得出來，我會告訴他們該如何處理，例如叫他們不用理我、留一點空間，只要對方不用太介意就好。真心覺得有抑鬱症並不是很醜、很恐怖的事，所以不用對大家隱瞞。」

▲ 爸爸秦沛和哥哥姜文杰亦是Lesley很重要的支柱。（instagram圖片）

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病情嚴重時，Lesley未必能只靠自己的力量撐過走：「會有完全失去動力的時候，只想窩在床上逃避一切，但每次到最後都會證明給自己看，工作、出門、見人都會對病情有幫助，只是強逼自己踏出家門的第一步最艱難。有時抑鬱症就像怪物一樣控制你，但到最後還是要自己處理，告訴自己這個不是你、是你的病，要做呼吸練習，如果想要聊天就打給Pakho。」

枕邊人的陪伴

抑鬱症最重要有身邊人的陪伴和體諒，幸好Lesley找到了Pakho：「他非常之了解這個病，願意為我去上網找資料、讀更多的書，他還會跟我經常做善事，覺得他不是只個好男朋友，還是個好的life partner。因為我知道不論發生甚麼事，在我情緒不穩時，他會是個很好的拍檔。」

▲ Pakho非常懂得照顧Lesley的心靈。（instagram圖片）

Lesley與愛人之間有一個「數字系統」，由零至十，零是安全無事、十則是世界末日，幸而暫時未見過十的出現：「有時起床後他會問我有沒有數字在，這樣溝通會比較容易了解一點。如果工作上許可，有時他也會放假陪我外出、爬山，他很懂得怎樣轉移我的視線，好感恩家中有個這樣支持我的人。」

這個數字系統也會應用於Lesley與密友們之間：「有時會直接只傳號碼給最好的朋友，他們就會知道、會問我要不要見面聊天，我都有設定好，如果到達四號就代表自己開始去胡思亂想一些黑暗的事。」

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▲ Lesley更加珍重身邊愛錫她的人。（湯炳強攝）

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朋友間的支持

講到最深刻的一次病發，Lesley試過在前往好友結婚派對的途中，突然在街頭上崩潰：「在灣仔一條濕滑、好多曱甴的小巷中仆倒在地上不停哭泣，完全動不了。」

Lesley給那位朋友發了一個號碼，對方馬上前來救駕：「我跟她說我到不了她的婚禮，其實大家都好諒解。每次抑鬱症病發，最擔心的是麻煩到別人，但經過了這麼多年，真的不應該覺得自己麻煩，情緒大家都有經歷，只是我有病，可能會誇張一點，愛你的人會願意了解你。」

▲ Lesley曾多次以過來人身份分享對抗抑鬱的過程。（instagram圖片）

Lesley亦很感恩身邊有家人、愛人和朋友對她給予無限量的支持：「過了30歲後開始懂得如何選擇朋友，我是很大愛的那種人，即使是朋友也會愛得很緊要，但過了30歲後開始懂得分清那些時長久的關係，跟那些朋友會保持親密、珍惜他們，因為找到他們是一件很難得的事。」

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Hair：Zap Tang @ Essensuals.hk

Make Up：Aster Phang

場地：The Code

記者：陳心怡

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