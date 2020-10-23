涉兒童院非禮少女受審　體育教師辯稱是意外觸碰

▲ （經濟日報資料圖片）

於兒童院任教體育的57歲男教師，涉多次在課室內非禮1名16歲少女，包括以指導體育及按摩為由，以手觸摸少女上背、臀部及胸側等，被控3項非禮罪受審，案件今（23日）於西九龍裁判法院續審。被告自辯稱，他有運動創傷及復原方面知識，因事主透露她有背痛，他最初以小球按摩，後來因找不到痛點而改用手，期間衣服掀起了，他意外碰到事主腰部僅2秒。

被告關志剛（57歲），被控3項猥褻侵犯罪，控罪指他於2019年1月至3月期間，在一兒童及青少年院課室3次非禮女子X。

事主X的女性朋友供稱，曾於上課期間見過被告替X按摩時，伸手入上衣觸摸X的腰部位置。

被告裁定案件表證成立，被告自辯稱，他中七畢業後於教院修讀體育，及後赴美國進修教育及體育，並於2008年入職涉案院舍，其職權是副校長，工作包括訓導及教體育，亦有體適能等證書資格，及有運動創傷及復原方面知識，事發後已離職。

被告憶述去年2月，X上體育課時，透露她因運動弄傷而腰痛，無法參與課堂運動。被告於X自行拉筋後，指可以幫她處理腰痛，X同意。

被告指以按摩用的小球為X按摩，但因找不到「痛點」，被告稱想改用手按，X亦指「ok啦」，被告便握拳及曲起食指，造成尖角找痛點，並找到痛的位置在腰間豎脊肌。

被告否認期間曾伸手入X的上衣，並稱按摩期間衣服的邊掀起了，他意外碰到事主腰部的皮膚，過程僅2秒，他已即時縮手。

被告續指，另一次上體育課時，X又稱腰痛，對被告態度亦差，被告加重語氣問X有甚麼問題，又叫她在課室一邊拉筋，及後替她按摩，被告稱痛點可能會變，故再次找痛點。

裁判官問及這次痛點在甚麼位置，被告指「同上次有啲唔同」，位置高了2吋。被告承認當時有可能隔著衣服觸碰到X的胸圍側，但並非故意觸碰。

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記者：林欣樂