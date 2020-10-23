【小心財物】麗晶花園疑現「踩線」爆竊案　男子持匙羹撬閘被閉路電視拍下相貌

▲ 麗晶花園疑現「踩線」爆竊案。

香港不少屋苑近年都出現疑似「踩線」、企圖爆竊的案件，近日在九龍灣麗晶花園亦有人拍到賊匪企圖犯案。一名男子企圖用鐵匙羹，試圖撬開2個單位的鐵閘，事件目前已交由警方處理。

男子持匙羹爆閘

近日網上流傳一段約一分鐘的短片，攝於本月18日的下午2點多。影片中可以見到一名身穿深色上衣的的短髮男子，手持疑似匙羹的工具於單位鐵閘外跪下，未知是想開鎖還是寫低記號。

男子其後轉身向另一單位埋手，期間一度將口罩拉低，被門口的閉路電視拍到他的容貌。男子曾經退回走廊位置張望，十分警覺，確認四周無人之後再向單位鐵閘落手，至影片完結時仍未見他離開。

影片引起網民熱議，有人建議應在門前安裝有感應器的門鐘，每當有人走近就會發出狗吠聲或尖叫聲等等，以嚇走賊匪。有網民指出該名男子應該在照鎖頭，看看哪一個較易開，先做記號，並未有實際行動。

犯案過程：

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事件交由警方處理

觀塘區麗晶區議員畢東尼在Facebook專頁確認片段中為麗晶花園，目前已向求助人提供協助，亦歡迎市民繼續報料，希望有助破案。他又指，由於事件已交由警方處理，暫時不便透露詳情。

麗晶花園業委會主席「阿Dull＠18座」亦在Facebook專頁發文，透露有同層住戶向他求助，擔心片段流至賊人手會被尋仇。他指秀茂坪警區正就事件進行調查，並已到屋苑翻查閉路電視，希望盡快將涉案人士繩之於法。

他已請管業加強探訪登記，巡查麗晶花園各座數的水標房或隱閉位置是否藏有爆竊工具，以及就相關安排張貼通告。

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責任編輯︰陳珈希