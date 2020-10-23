基因惹的禍？拆解類風濕性關節炎6大疑團

類風濕關節炎是本港常見的風濕科病症之一，屬於自身免疫系統異常而出現的慢性炎性關節疾病，不但影響關節，更可能對健康造成不可逆轉的傷害。

究竟類風濕性關節炎的致病成因是甚麼？是否與基因有關？哪類人士屬於高危一族？在本港是否普遍？不如由風濕科專科莫志超醫生和伍煥良醫生為大家拆解種種疑團！

疑團1：類風濕性關節炎和關節炎有甚麼分別？

莫志超醫生指，關節炎是指關節裏的滑膜及附近組織發炎，種類眾多，常見的包括退化關節炎、痛風關節炎等。而類風濕關節炎也是關節炎的一種，屬於自身免疫系統異常而出現的疾病。

疑團2：類風濕性關節炎會遺傳？

莫志超醫生表示，目前醫學界對類風濕性關節炎的成因仍未清楚了解，概括來說可分為基因及環境因素，其中基因約佔30%至50%。雖然，遺傳基因會提高患上類風濕性關節炎的風險，但他強調，即使擁有相關基因也不一定會發病，還需要環境因素誘發。

疑團3：生活環境會誘發類風濕性關節炎？

有多項研究指出，部分生活習慣和環境因素可能誘發風濕，例如吸煙、體內細菌分布，以及外來感染，可能令人體的免疫系統失調，錯誤地攻擊身體裏的抗原，引發體內的免疫反應。莫志超醫生補充說：「由於類風濕性關節炎患者的口腔或腸道細菌與常人不同，所以亦有理論指，這些身體裏的細菌令身體出現新抗原，繼而促使免疫系統錯誤地攻擊自己身體組織。」

至於基因因素，如果家族中有人曾患上類風濕性關節炎，其他成員的病發機率會較正常人高出2至3倍。

疑團4：類風濕性關節炎會對身體造成不可逆轉的傷害？

由於類風濕性關節炎是一個系統的疾病，因此，莫志超醫生強調，它不只影響關節。「如果長期關節發炎會令關節組織受到破壞，例如滑膜、周圍的軟骨、韌帶、骨骼亦會受到破壞，令到關節變形及喪失功能。另外亦會影響身體其他器官例如眼睛和肺部，皮膚出現潰瘍，就連心臟也可能受到影響，因為長期發炎會導致血管硬塊加速，所以類風濕性關節炎的患者較容易有中風及心臟病風險。」

疑團5：女性較易有類風濕性關節炎？

伍煥良醫生表示，研究發現類風濕性關節炎的發病年齡一般介乎30至50歲之間，但較年輕或較年長而發病的情況亦不罕見。此外，女性患者的數目大約是男性患者的3倍。

分題 疑團6：類風濕性關節炎在香港很普遍？

「根據世界衞生組織估計，全球每1千人約有3至10人會患上類風濕性關節炎，而參考1993年一項本地研究，當中估計本港每1千人中約有3至4名類風濕性關節炎患者。換句話說，全港7百萬人中可能有多達2至3萬名患者。」伍煥良醫生以其所屬的醫院為例，風濕專科門診跟進的病人中，約有4成屬於類風濕性關節炎患者，乃比例最高的風濕病。

（特約）

