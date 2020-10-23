本港耳念珠菌個案按年激增6倍屢現院內爆發　醫管局擬為住院病人提供專用儀器減傳播

▲ 醫管局總感染控制主任賴偉文指，疫情期間耳念珠菌帶菌者需入住普通病房，將增院內病人交叉感染機會，承認情況不理想。（經濟日報記者攝）

今年除有新冠肺炎疫情襲港，更要面對耳念珠菌爆發威脅。本港今年至今已錄得140宗帶耳念珠菌個案，比去年的20宗急升6倍，當中瑪嘉烈醫院及仁濟醫院更曾出現院內爆發。醫院管理局總感染控制主任賴偉文直言，由於公立醫院隔離病房現時主要應付新冠肺炎患者，故耳念珠菌帶菌者需入住普通病房，增加院內病人交叉感染的機會，承認情況不理想。

本港自去年6月出現首宗輸入個案以來，至今累計個案錄得160宗，當中2宗出現感染病徵，分別為尿導管感染及真菌血症，其餘為無病徵的帶菌者。確診者年齡介乎21至101歲，近8成為60歲以上長者，主要入住內科病房。此外，近4成帶菌者來自安老院或殘疾院舍。

賴偉文解釋指，耳念珠菌可從病人皮膚表面脫落，令環境受污染，亦可透過受污染的醫療儀器或醫護人員接觸傳播，如瑪嘉烈醫院及仁濟醫院今年已曾出現院內爆發，賴偉文指，當局於兩所醫院內抽取2,000個環境樣本，當中約1%呈陽性，主要分布於病人椅子、牀欄、過牀氈、手推車等。

賴偉文表示，耳念珠菌帶菌者有需要入住隔離病房，以免與其他病人交叉感染，但由於正值新冠肺炎疫情，故相關患者無奈入住普通病房，承認情況不理想；為改善情況，醫管局正為所有住院病人提供專用儀器，包括血壓計袖帶、抽血帶等，預計九龍西聯網會於今年第四季率先使用，而要覆蓋所有聯網則要待明年首兩季。

此外，為加強識別個案，醫管局於下周二將在急症醫院為2,000名感染多重耐藥性細菌的病人進行一次性篩查，為期2周，亦會引入耳念珠菌快速測試等。賴偉文坦言，「現時醫管局只能盡量做，雖不能確保耳念珠菌可絕跡公院，但祈望可減少爆發」。

耳念珠菌屬於真菌，會寄存在病人皮膚、口腔、腸道和陰道，而且病毒耐藥性強，一旦感染致命率可高達3成至6成。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文