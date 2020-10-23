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南韓流感針奪命個案有涉法國藥廠製疫苗　陳漢儀：本港所用疫苗非涉事批次

社會 15:49 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（陳國峰攝）

冬季流感高峰期將至，港府將額外採購疫苗，向有需要的私家醫生供應10萬劑，食衞局局長陳肇始憂流感高峰與新冠肺炎疫悄重疊，籲市民及早接種疫苗；對於南韓先後有個案接種流感疫苗後死亡，當中疑涉法國藥廠Sanofi的疫苗，衞生署署長陳漢儀稱本港所用非涉事批次，亦無入口韓國製疫苗。

食衞局局長陳肇始今日（23日）聯同衞生署、醫管局等官員及代表，於葵青地區康健中心接種流感疫苗。她及後見傳媒時指，流感高峰期與新一波新冠肺炎疫情或會重疊，呼籲市民盡早接種疫苗，保障自己，減低公共醫療負擔。

現時私人市場疫苗供應緊張，食衞局昨宣布會額外採購疫苗，並會為有需要的公私營合作學校外展隊及參與疫苗資助計畫的醫生分階段供應10萬劑疫苗。衞生署署長陳漢儀表示，政府正盡力增購疫苗，首批增購的疫苗料下月到港。

對於近日南韓持續有人接種流感疫苗後身亡，有指當中疑涉法國Sanofi藥廠的疫苗，陳漢儀指，香港亦有使用Sanofi的疫苗，但並非涉事批次。另外，陳肇始又表示，香港並沒有入口韓國製造的疫苗，而所有在港使用的疫苗都經過註冊，有品質保證。

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記者：陳梓蔚

疫情 衞生署 陳漢儀 陳肇始 流感 新冠肺炎 疫苗

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