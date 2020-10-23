工程師涉城巴殺女友　友人指被告5年間約有10女友

▲ 被告友人曾昭銘今到高等法院作供。（楊詠渝攝）

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及怕女友舉報他以兩人性愛片段威脅女友，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師早前否認謀殺罪受審，案件今（23日）於高等法院續審。被告的好友今供稱，在兩人相識直至案發的約5年間，被告曾有5至10個女友，而被告平常情緒穩定，只有涉及女友的關係才會觸動其躁動情緒。

涉案被告吳欣鍵（26歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。

被告任職測量工程師的好友曾昭銘今出庭供稱，他於2012年與被告於理工大學相識，畢業後兩人仍保持聯絡，偶爾一同外出用膳，主要聽被告分享他同女朋友之間的事，曾指與被告相識直至案發期間，被告曾有5至10位女友。

曾又形容被告與死者的關係比較不穩定，曾引述被告所指，兩人「三日一小鬧，五日一大鬧」，但不久又會重修舊好。

曾供稱2017年9月16日案發當天下午，他亦曾收到被告的whatsapp短訊，邀約他當晚一同用膳，事前他並沒有察覺被告有任何改變，一切正常。

曾形容被告是一個情感較豐富的人，擅於表達自己，兩人每次吃飯見面，被告都能詳細而合邏輯地講述他與女友之間的事，曾認為被告是一個外向的人，不時提及與其他朋友的聚會等。被問及是否覺得被告的脾氣大，曾表示在兩人的交流中，他認為被告情緒穩定，只有涉及他與女友之間的關係時，才會觸動到他比較躁動的情緒。

曾於辯方盤問下又指出，他從未見過被告任何一任女友，亦不記得她們的名字，雖然被告曾向他傾訴與女友之間的事，「但佢換女朋友嘅頻率都比較密，作為一個聽眾，無可能記得晒咁多女朋友嘅名同邊段時間。」

曾於盤問下又承認，自案發前約一個月起，他與被告的接觸不頻繁，因此難以形容被告當時的情緒狀態。案件下周二（27日）續審。

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記者：楊詠渝