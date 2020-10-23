港府暫停與芬蘭移交逃犯協定

▲ （經濟日報資料圖片）

港府今日(23日)向芬蘭駐香港總領事館發出通知，暫停兩地移交逃犯協定。港府指芬蘭以香港國安法為藉口，將司法合作政治化，單方面暫停履行與香港特區簽訂的移交逃犯協定，批評公然干涉中國内政，違反國際法和國際關係基本準則，港府對此堅決反對。

港府於2005年5月與芬蘭簽訂了移交逃犯協定，協定於2013年8月生效。港府今日向芬蘭駐香港總領事館發出通知，暫停履行《中華人民共和國香港特別行政區政府與芬蘭共和國政府關於移交逃犯的協定》。

發言人指，芬蘭當局以《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》為藉口，單方面暫停履行與香港特區簽訂的移交逃犯協定，公然干涉中國内政，違反國際法和國際關係基本準則，香港特區政府對此堅決反對。

港府又稱，芬蘭將司法合作政治化，損害了香港特區與芬蘭之間展開司法合作的基礎。為此，香港特區政府按中央人民政府的指示，暫停履行港芬移交逃犯協定。

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責任編輯：陳正怡