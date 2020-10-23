【台灣研究】用氣炸鍋不開抽油煙機　油煙濃度暴增1525倍恐傷肺【附減少油煙貼士】

▲ 用氣炸鍋不開抽油煙機，油煙濃度暴增1525倍，專家指油煙微粒有機會進入肺泡。

使用氣炸鍋煮食未必健康。台灣室內環境品質學會一項最新研究發現，於密閉空間使用氣炸鍋時，空氣中的油煙濃度比使用一般油鍋高出13倍，假如不開抽油煙機，油煙濃度更會暴增1525倍，對呼吸道健康的影響不容忽視。

不開抽油煙機 油煙濃度增1525倍

該研究由長榮大學團隊進行，研究人員在精密環境中模擬家庭廚房使用氣炸鍋與一般炒菜油鍋，在開啓抽油煙機的情況下，烹煮油脂含量高的香腸與豬肉。結果發現，使用氣炸鍋的油煙濃度，竟比使用油鍋高出13.15倍。而在不開抽油煙機的情況下，油煙微粒顆數更暴增1525倍。

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，使用氣炸鍋會產生PM0.3和PM0.5的顆粒物，比起大眾一般所熟悉的PM2.5，PM0.3與PM0.5的肺泡沉積率更高，即更容易進入肺泡，對呼吸道健康的影響不容忽視。

張振平續指，在中式料理常見的蒸、煮、炒、煎、炸等烹調方式中，以油炸所產生的油煙濃度為最高，又提醒，氣炸鍋雖然不用油，但同樣會產生油煙。

他分享了3種減少油煙的貼士：

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氣炸鍋使用貼士

據台灣健康資訊網站《Heho》報道，台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，以下食物要避免放入氣炸鍋：

加工食品：例如薯條、雞塊，因為食物再次被炸，釋出的油分不健康

蔬菜：在高溫情況下，葉酸、維他命B、C等營養素會被破壞

另外，她指出使用氣炸鍋要注意以下事項，以減低致癌風險：

一個月勿食用超過2次

烹調溫度勿超過180ºC：因為愈高溫，致癌風險愈高。例如含澱粉質食物遇高溫後會產生丙烯醯胺，而油脂類食物會釋出多環芳香烴。建議最好勿超過180ºC，以減低致癌風險。

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責任編輯：羅嘉欣