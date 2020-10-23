【免費本地遊】Pricerite實惠推免費本地一天遊　實體店消費滿800元即可登記

▲ Pricerite實惠聯乘錦倫旅運Gray Line推免費本地一天遊，實體店消費滿800元即可登記。

新冠肺炎疫情放緩，港府20日宣布放寬本地遊人數。Pricerite實惠聯乘錦倫旅運Gray Line推出「香港古今體驗之旅」，顧客於實惠實體店消費滿港幣800元，即可憑單據於三間指定門市免費登記參加。

「香港古今體驗之旅」登記詳情

門市現場登記日期: 10月24日至26日

指定門市登記: 旺角創興廣場、元朗大馬路、荃灣廣場門市

（數量有限，送完即止。活動的導遊服務費及基本保險費亦獲全免）

旅程簡介

旅程開始會首先探索位於香港上環荷李活道的文武廟，之後前往香港新聞博覽館，由博覽館專業導賞人員為團友介紹香港從開埠至今百多年來的社會變化。

至下午茶時間，團友可獲享用由海洋公園萬豪酒店精心準備的精緻下午茶。餐後將前往香港仔漁村乘坐舢舨遊覽避風塘，欣賞避風塘內的風景，體驗漁家的水上生活。

最後，團友會乘坐有130年歷史的山頂纜車到太平山頂，欣賞維港的美麗風景，以及參觀香港杜莎夫人蠟像館（行程已包括門票）。旅程將在山頂結束，團友將獲提供回程山頂纜車票。

另外，由即日起至26日，Pricerite實惠顧客在上述三間指定門市內購買Gray Line推出的「綠色生活本地遊計劃」，即可獲贈價值$108的「旅遊抗疫包」乙個，數量有限，送完即止。

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責任編輯：羅嘉欣