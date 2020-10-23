【開心速遞】《愛回家》「英進」曾當港龍空少　招浩明貼舊照懷念：實在不禁有小小感觸

▲ TVB劇《開心速遞》的英進曾於港龍航空工作兩年多。

國泰航空日前宣布大幅裁員以及停止營運國泰港龍航空，令不少人感到惋惜。曾於港龍航空工作的演員招浩明貼出舊照懷念過去，如今於TVB當演員的招浩明憑《愛‧回家之開心速遞》的英進為人熟悉，名校出身的他未有選擇於iBank工作，努力爭取演出機會發展演藝事業。

國泰航空前日（10月21日）公布削減集團約8,500個職位，並停止營運國泰港龍航空，消息震驚全港。

▲ 招浩明曾於港龍航空工作兩年多。（招浩明IG圖片）

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曾任職空少的「英進」招浩明於社交平台貼出舊照，紀念過去於港龍航空工作的日子。

他表示：

曾經我也是國泰港龍航空的一份子，回想起過去有大概兩年多的時間，港龍帶給我很多很多難忘的回憶，

outport overnight、safety training、AEP、buddy flight，這些日子讓我接觸過來自世界不同角落的旅客，

認識到不同背景的朋友，實在不禁有小小感觸。在這個時候，我希望大家能夠堅守心中的夢想，在另一處繼續發熱發亮！

一個時代的終結，就讓他變成美好的回憶吧。再見了港龍！

”Hello, my name is Edsel from A142. Nice to meet you all!”

#我又飛喇

#演員之前係空少

#沒有一折機票了

#coffeeortea

▲ 招浩明於TVB劇《開心速遞》中飾演英進。（招浩明IG圖片）

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曾就讀喇沙小學與喇沙書院的招浩明於中二時隨家人移居美國升讀高中，其後於加州州立大學長堤分校修讀商業及財務管理學系。

熱愛魔術的他於美國參加過不少大型魔術比賽，更於《魔術城堡近景魔術奧林匹克大賽》、《國際魔術家協會年度近景魔術大賽》冠軍（2007年）、《拉斯維加斯世界近景魔術大賽》銅獎及好萊塢魔術城堡青年年度魔術師（2008年）等獲獎，揚威海外。

2012年，招浩明投考過第26期TVB藝員訓練班，但失敗而回，其後於國泰港龍航空當了兩年多空中服務員。

未有放棄演藝夢的他再接再厲，於2015年再考第28期TVB藝員訓練班，畢業後成為旗下藝人。他於《開心速遞》中飾演英進一角，令觀眾留下印象，現以魔術師及健身教練作副業。