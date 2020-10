【開心速遞】《愛回家》「英進」曾當港龍空少　招浩明貼舊照懷念：實在不禁有小小感觸

國泰航空日前宣布大幅裁員以及停止營運國泰港龍航空,令不少人感到惋惜。曾於港龍航空工作的演員招浩明貼出舊照懷念過去,如今於TVB當演員的招浩明憑《愛‧回家之開心速遞》的英進為人熟悉,名校出身的他未有選擇於iBank工作,努力爭取演出機會發展演藝事業。

國泰航空前日(10月21日)公布削減集團約8,500個職位,並停止營運國泰港龍航空,消息震驚全港。

▲ 招浩明曾於港龍航空工作兩年多。(招浩明IG圖片)

曾任職空少的「英進」招浩明於社交平台貼出舊照,紀念過去於港龍航空工作的日子。

他表示:

曾經我也是國泰港龍航空的一份子,回想起過去有大概兩年多的時間,港龍帶給我很多很多難忘的回憶,

outport overnight、safety training、AEP、buddy flight,這些日子讓我接觸過來自世界不同角落的旅客,

認識到不同背景的朋友,實在不禁有小小感觸。在這個時候,我希望大家能夠堅守心中的夢想,在另一處繼續發熱發亮!

一個時代的終結,就讓他變成美好的回憶吧。再見了港龍!

”Hello, my name is Edsel from A142. Nice to meet you all!”

