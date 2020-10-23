北角皇都戲院重新注入活力 《再說皇都》網上研討會頭炮細談北角今昔點滴

擁有68年歷史、屬一級歷史建築物的北角皇都戲院，是北角和香港娛樂文化的地標，過去近七十載與社區一同見證香港和北角的發展。皇都戲院近日由新世界發展成功投得，將展開一連串工作，保留及重塑戲院的歷史面貌，為這座昔日文化載體，重新注入活力。

為了讓公眾能夠重新認識皇都戲院的珍貴歷史，以及北角的今昔點滴，由新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛成立的非牟利機構Culture for Tomorrow將會舉辦《再說皇都》網上研討會，邀請不同範疇的專家細訴北角這個曾有「小上海」之稱的社區過去種種軼事，並就如何承傳皇都戲院的精髓集思廣益。

首場網上研討會主題為「北角的發展與香港流行文化」，於10月27日(星期二)晚上舉行。「頭炮」嘉賓為香港歷史叢書作者兼「香港舊照片」Facebook專頁創辦人余震宇(Jacky)及嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士。

Jacky將透過一幀幀珍貴的舊照片，帶領參加者重溫五、六十年代北角的時尚浮華。至於對香港飲食文化素有研究的蕭欣浩博士則會從北角過去的飲食誌談起，分享香港中西文化的融合。

「《再說皇都》網上研討會︰ 北角的發展與香港流行文化」詳情如下:

日期︰ 2020年10月27日(星期二)

時間︰下午7時30分至8時30分

費用︰全免

研討會主持︰活現香港創辦人陳智遠

網上登記︰https://bit.ly/3ofCu2z

責任編輯：王明芳