【晚餐好去處】BRIKETENIA抵食法日高級Fusion菜　晚巿988元二人嘗福岡食材6道菜

▲ 主打法日Fushion菜的BRIKETENIA，最近推出抵出福岡Tasting Menu。

大半年時間無得去日本，令人十分想念日本美食，可惜在香港正宗又抵食的日本餐廳不多。在北角匯的BRIKETENIA，主打法日Fushion菜，將法式精緻融匯到日式新鮮食材中，最近更特別推出福岡TASTING MENU，實在令人一解鄉愁。

BRIKETENIA原來大有來頭，位於法國的本店主打正宗法國菜，更獲得米芝蓮一星。而香港店的Chef Owner中西潤也亦大有來頭，入廚超過20年的他，曾任職東京和香港的文華東方，擁有豐富的高級餐單烹調經驗，BRIKETENIA價錢卻意外相宜。

松葉蟹肉肥蜆打孖上

是次特別推出的福岡TASTING MENU共有6道菜式，並以福岡食材入饌，好滋味。前菜鵝肝焦糖燉蛋配味噌蘋果和果子以日式和菓子為概念，將鵝肝打成慕斯，加上檸檬皮和蘋果味噌，味道清新，灑有脆口焦糖、花生，口感獨特。

第二道菜油甘魚他他伴明太子、日本海膽配壽司飯伴茅乃舍出汁啫喱，下面是油甘魚他他配壽司飯，上面鋪滿明太子醬、昆布啫喱、三文魚籽和日本海膽，味道層次豐富帶鹹鮮。不食魚的朋友換成了生牛肉他他，鮮味亦突出。

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湯品有周打蜆湯配松葉蟹肉，周打海鮮湯混入了帶煙燻味的油令香味更突出，手拆松葉蟹肉鮮甜，蜆肉肥厚肉甜，記緊趁熱飲為佳。

鴨油慢煮5小時博多雞胸

主菜之一的香煎北海道味噌黑鱈魚配山葵白酒汁，北海道黑鱈魚先用西京味噌腌製，入口嫰滑。另一款主菜油封博多燒雞配特色焦糖洋蔥，用上肌肉較多的博多雞胸，用鴨油慢煮5小時保持juicy，雞皮燒得香脆，伴壽喜燒汁和柚子味噌，灑上少許黑松露亦加分。

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最後甜品是八女綠茶提拉米蘇伴日式梅酒啫喱。說到綠茶，大家總想到京都，但其實福岡的八女巿是日本另外盛產高級綠茶的地方，所出產的玉露被喻為綠茶中的極品。上面舖有以Tsukushi梅酒製成的啫喱和芝麻脆片，平衡了甜膩的感覺，不過整體仍偏甜，甜牙朋友肯定喜歡。

BRIKETENIA福岡TASTING MENU

地址：北角渣華道123號北角匯二期2樓206號舖

價錢：$528一人/$988二人

查詢及預約：5505 1115（需一日前預訂）

記者：陸明敏