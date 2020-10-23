首被控違國安法被告申人身保護令被拒 律政司要求支付懲罰性訟費被拒

▲ 被告唐英傑早前申請人身保護令被拒，兼須付訟費。(經濟日報資料圖片)

因駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟電單車而成為首名就《港區國安法》被控的男子唐英傑，早前申請人身保護令被拒，被下令支付律政司一方訟費。律政司早前申請法庭下令唐應支付懲罰性訟費，唐則申請毋須支付訟費，高院早前駁回兩項申請，今（23日）頒下判詞解釋指，案件雖未至於是公眾利益訴訟，但作為國安法下首宗案件，唐的申請牽涉重大憲制及公眾利益，故拒頒令其支付懲罰性訟費。

法官於判詞中指出，經分析案例後，認為法庭有權就刑事案件引伸的人身保護令案件頒下訟費命令，法庭亦同意申請人一方所指，由申請失敗一方承擔訟費，不應是慣常做法，否則可能令人因為擔心無法承擔訟費，而不敢提出訴訟。

但法庭早前亦於判詞中指出，申請人應該提出的法律程序，是擔保覆核而非申請人身保護令，而律政司一方早已警告過申請人。法庭亦認為本案未能符合「公眾利益訴訟」的定義，因申請人於案中有私人利益。經考慮後，法庭認為申請人仍需支付律政司一方的訟費。

至於有關訟費應否屬懲罰性訟費，法庭則認為雖然申請人採取了錯誤的法律程序，但本案是首宗涉及《港區國安法》的案件，明顯牽涉重大憲制及公眾利益，案中的爭議亦並非只影響申請人，申請人於審訊時提出的理據亦非不合理，因此法庭拒絕律政司對懲罰性訟費的申請。換言之，雙方提出的申請均被駁回，有關訟費命令維持原判。

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記者：楊詠渝