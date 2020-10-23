【施政報告】傳林鄭月底訪京機會微　葉劉稱不意外

▲ 行政會議成員、新民黨葉劉淑儀認為，林鄭延遲到北京並不意外。（陳宛彤攝）

特首林鄭月娥將原訂月中宣布的施政報告押後，並指本月內會赴京向部委商討優惠政策。但今日卻有消息指，其北京之行難在本月底成行。行政會議成員、新民黨葉劉淑儀認為，延遲到北京並不意外，因為五中全會在月底召開，為執政黨的大事，內地部委在會前會後都比較忙碌，相信可以在11月安排訪京。

葉劉又指，林鄭當日宣布押後施政報告時，也沒有確實交代，公布施政報告日期，所以不認為現時是再次延期，而林鄭原打算在五中全會前赴京，可能是打算在五中全會前爭取，加上香港的事情如疫苗、檢測等，以及香港經濟要融入大粵港澳大灣區等，都有需要與內地商討，不認為等待內地部委才落實施政報告，是矮化香港地位。

▲ 民主黨主席胡志偉。（陳宛彤攝）

民主派會議召集人胡志偉則認為，即使有五中全會，中央仍可安排相關部門主管與林鄭會面，延遲赴京可見林鄭月娥不受重視，失去主導香港政策方向的條件。

胡志偉續指，押後施政報告已代表，報告是不能面向香港市民，市民已經對施政報告失去期望，而今次赴京延期，更反映早前宣布押後，是因為施政報告被中央「打回頭」，才不能如期宣讀屬於香港人的施政報告。

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記者：陳宛彤