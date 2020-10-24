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【對抗濕疹】亂試偏方可致濕疹加劇　皮膚科醫生評10種濕疹偏方：鹽水會刺激皮膚

醫生診症室 18:09 2020/10/24

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皮膚科醫生評論其中10種濕疹偏方

濕疹發作令人痕癢疼痛，難以入睡，網傳不少偏方，但到底是否真的有助改善病情？台灣皮膚科醫生蔡逸姍及胡怡萱近日在「京硯聯合診所整形外科 / 皮膚科」YouTube評論其中10個「異位性皮膚炎」（最常見的濕疹類型）偏方是否有助改善濕疹，例如一些外塗、浸泡方法和食療，以免大眾誤試誤信，造成反效果。

1.用茶葉洗澡

  • 傳言：有指茶葉含有維他命C、多酚，有殺菌效果。
  • 醫生意見：不建議。因為茶葉種類、沖泡的濃度均無規定，而且茶葉來源、是否殘留農藥、是否清潔乾淨等因素難以確定。

2.用鹽水洗皮膚

  • 醫生意見：不建議。因會過分刺激皮膚，可能令皮膚脫水情況更嚴重。若皮膚已處於脆弱狀態，可能會加劇對皮膚保護層的傷害。

3.用薄荷止痕

  • 醫生意見：部份藥膏也有薄荷成分，但只份量很少。若直接使用薄荷，或外塗純薄荷油，會刺激皮膚，產生刺痛感。
  • 注意：若本身傷口有流組織的情況，切勿外塗薄荷。

4.搽泡菜汁止痕

  • 傳言：有指泡菜含大量活性酵母，可刺激免疫力。
  • 醫生意見：不建議，因會刺激皮膚。泡菜是醃漬物，添加了鹽分，味道辛辣。

5.飲用綠豆薏仁水

  • 醫生意見：本身有清熱解毒作用，但若添加一大堆糖，導致過甜，會影響濕疹病情。

【同場加映】容易誘發濕疹及紓緩濕疹的食物

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6.進食蜂膠、苜蓿芽

  • 傳言：可增強免疫力，改善濕疹問題
  • 醫生意見：食物要力求均衡，勿一直只吃一款，導致缺少其他營養。勿吃過量，適量就好，免得帶來其他副作用，也勿過度迷信一種食物可治療皮膚病。

7.尿療法

  • 傳言：喝自己的尿
  • 醫生意見：不建議，因為是身體不要的東西。

8.用漂白水洗澡

  • 醫生意見：要使用經過稀釋的氯系漂白水，選擇此療法前要先向皮膚科醫生咨詢，以評估患者的傷口和發作的情況是否適合用此療法。

9.進食益生菌

  • 傳言：進食後可改善體質，取代正規的濕疹治療。
  • 醫生意見：可以補充益生菌，但出現症狀時仍需內服並外塗藥物。

10.濕敷療法

  • 醫生意見：要用正確方法濕敷，不可只把水淋在身上。把繃帶套在手上，選擇不同的大小敷在不同位置，第一層繃帶是濕的，第二層是乾的，有助改善患處。

蔡逸姍醫生提醒大家，勿以為單靠某一種健康食品，就可改善濕疹病情或體質。因為治療濕疹的過程本身較慢，而且各人皮膚症狀也不一樣，莫亂信偏方，有科學根據的才可信。

影片內容獲「皮膚科蔡逸姍醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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