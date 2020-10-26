【木棘証人】韋家雄首當男二獲好評　綠葉王：即使幾句對白都要好好去演

▲ 韋家雄獲黃秋生提點開竅，演戲上也添信心。

於電視圈默默耕耘的韋家雄公認是實力派演員，堪稱TVB劇綠葉王，可是入行約30年，於近日播出的劇集《木棘証人》才首次正式當第二男主角。韋家雄接受TOPick專訪，對於「升呢」為男二處之泰然。

不過韋家雄直言，當年憑《真情》裡「大力」一角為人認識，曾渴望當上男主角，可是卻一直希望落空，連當男二的機會也沒有。

失望過後，家雄改變心態重新出發，明白到要享受演戲的樂趣，慢慢累積經驗才可以駕馭到主角之位：「每演一個角色我也當上課，人生過一秒少一秒，倒不如好好享受當下。」

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▲ 韋家雄學懂要享受演戲的過程。（湯炳強攝）

家雄盡力演好所有角色

於近日播映的TVB劇集《木棘証人》，韋家雄飾演性格木獨、固執又患輕微強迫症的成衣集團高層李浩帆，其演出獲劇迷大讚，成功演活角色。

家雄謂角色演來具挑戰性又好玩，跟他以往演的戇男大不同：「我不會將角色完全設定為強迫症病人，只當他性格古怪、有原則及規律的人。未演過這類角色，演起來幾過癮，自己亦為角色加添有趣元素，要令觀眾覺得『李浩帆』麻煩得來又不會令人生厭，甚至有一點可愛。」

▲ 韋家雄於《木棘証人》裡演一個木獨又固執的人。

家雄不再浪費時間

入行近30年的韋家雄，過往只是演配角，今次卻擔當第二男主角，對此他淡然說：「我沒有去區分，只是覺得通告變頻密，返工次數多了。」

對於排名或位置，現在的家雄看得很淡：「沒有甚麼感受，一套劇集裡無論是臨時演員，抑或只出現一兩場戲的配角，他們也很重要，是不可或缺。配角們搭訕的一句話，也有著其重要性，稍為演得差會影響整場戲的觀感。所以當知道我是男二時，又沒有抱著不容有失的感覺，只是想如何去演好角色，令觀眾認同我就是『李浩帆』。」

儘管只得一兩句對白，家雄也會盡力去演：「以前好hea，交行貨就算。現在的明白即使只得幾句對白，都要好好去演，不要理會多與少，對我而言這是練習。要經過不斷的練習，遇上戲份重的角色時才可駕馭，所以每次的演出我也當成上課。」

在2007年一度從商的家雄，經歷生意失利後，在2010年重返無綫拍劇，那時他頓然「轉念」，改變心態從新出發：「某次在化妝間望著時鐘在轉動，明暸到人生是在倒數，過一秒便少一秒，如果覺得沉悶、不開心甚或不去享受，其實是浪費緊時間，倒不如好好享受，研究劇本如何去演，沒浪費之餘，功多藝熟下亦會愈演愈好。」

▲ 韋家雄當年於《真情》演「李大力」一角。（網上圖片）

感謝黃秋生提點

但家雄不諱言，早年曾憧憬當男主角：「《真情》裡『大力』一角反應幾好，但之後又演些閒角，會反問是否娛樂圈那麼黑暗呢？其實只是自己出了問題，外型是個問題，演技又是一個問題，你自覺表現好，但人家眼裡覺得你未夠好。當你積極去演時，公司的高層會看到你慢慢進步，自然會給你機會。」

努力耕耘的家雄終遇上機會，2015年憑《梟雄》「麥瀚林」一角奪「最佳男配角」獎。

▲ 韋家雄於2015年奪「最佳男配角」獎。 (東星圖片)

他上台領獎時提到，黃秋生向他說過：「有啲嘢要畀人睇，唔好收埋」，令他有著很深的啟發：「他叫我放膽去演，別避忌太多，不要因為『黃秋生』而怯場或者有壓力，他其實是給予我信心。令我明白到步入片場後要有信心，要學懂分析個角色，以前還未開竅時，一埋位就演，被人鬧一句就心慌，覺得自己是否搶人戲或做錯事。」

家雄續說：「拍劇時每天跟在他身邊，看著他演每一場戲，我仿如每天上著『秋生演員訓練課』，哈，更是免費。」

▲ 韋家雄感激黃秋生的提點。（網上圖片）

懂得經營夫婦關係

對家雄而言，現在可謂事業家庭兩得意，兩年前他再婚，迎娶比他年輕近廿年的「銀行之花」Keynes，歷失敗婚姻的他現在更懂得經營夫婦關係，認為融入對方的圈子是很重要。

他說：「有共同朋友很重要，彼此已認識雙方的圈子，某時候一齊出來飲酒、聚會或者BBQ，一齊玩感覺得很開心，你不發覺跟朋友一起時最開心，亦甚少埋怨嗎？總好過我出外跟朋友玩，另一半孤伶伶留在家。」

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家雄自言粗心大意，反而太太會製造小驚喜，於特別日子親手整蛋糕及手作仔送他：「她近日喜愛整斑蘭糕，某時候會整到三更半夜，只要她做喜愛的事便可，見到她開心就好，不需要刻意為我做甚麼。」

而前妻所生的兒子跟太太亦相處融洽：「他們很談得來，比我更好傾，我也很開心呢。」

不過受疫情及近日社會氣氛所影響，家雄跟太太暫沒計劃生小孩：「若果今年生了小孩的話，我會很擔心，擔心放工帶病菌回家，反而兩口子沒那麼大壓力。兩口子生活也不錯，可以跟兩隻狗狗玩，閒時可以去旅行。」凡事不強求，人生自然輕鬆快樂。

記者：游艾維