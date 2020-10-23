【功課壓力】國際學校港媽投訴沒有功課 外籍教師媽媽不解：香港人很喜歡做功課？

▲ 國際學校港媽投訴沒有功課。

這位外國媽媽朋友，她曾是一位老師，因丈夫來港工作關係，一家都搬到這裏，女兒入讀國際學校小一。最近和她見面，她好奇地問：「本地人是否很喜歡做功課？」

何出此言呢？原來她在女兒班的家長what’s app組群中，見到有些父母投訴沒有功課，對於這位在外國教育制度長大又曾經任教過的媽媽來說，確實有點費解。

外國媽媽繼續慨嘆：「有一次接放學，和家長們閒談，她們很多都不大滿意子女的成績，我以為這些同學有學習問題，所以再問清楚小朋友校內的學科評估如何，看看我能否幫助他們。怎料，這班孩子的學術表現全都比我的女兒好，屬於平均以上的優異成績，為何他們仍然覺得孩子不夠好？還要他們多點補習、做多些功課呢？」

媽媽朋友真心想知道：「既然要追求成績，又想多功課，為何不讀傳統學校，反而要讀國際學校呢？」

我只能說：「父母雖然帶子女逃離傳統教育，但傳統教育思想卻根深蒂固地離不開父母的心！」

其實，這和某種移民心態很相似，這些家庭移民外國，因為嚮往當地的某些條件，但他們沒有真正融入當地生活，沒有認真交外國朋友。相反，他們把自己牢固的文化植根到外國，朋友告訴我，很多移民外國的中國人，子女在當地學校放學後，還要返另一所為當地移民開辦的中文學校繼續上課補習。

曾經，形容外國長大的亞洲人為「香蕉」，因為他們外表是黃皮膚的亞洲人，但內裏卻擁有白皮膚的思想。現在，我認為很多移民外地的，都是芒果糯米糍，外在看似有外國生活的形態，骨子裏卻仍然傳統，沒有想過要改變文化。聰明的商人，趁機在糯米糍國度興建芒果區，讓芒果粉絲安心生活！

文化和教育是多樣化的，文化教育背後各有其獨特理念。所以我不反對傳統的，有些人適合傳統生活，有些孩子亦適合傳統教育。

但當你選擇了你想要的文化，卻又不認同其價值，並強加自己慣性的思想在其中，這才是問題。這也是很多想改革的直資學校最終也趨向傳統教育的原因。

最近看了一個紀錄片，記錄了國內仿歐洲建設的社區，不錯，所有的硬件設計，例如房子、花園、雕塑和歐洲景點幾乎完全一樣，不過，這只不過是軀殼，完全沒有歐洲的文化、歐洲的靈魂。

當地人很滿意，在仿歐洲社區到處打卡，過偽歐洲生活。只有真正體驗過歐洲的人，才明白壓根沒有半點歐洲的氣息。

靈魂是很重要的，是你心的所在，是文化的起點，也是給你生命氣息的地方。怎麼樣的靈魂，就有怎麼樣的氣息。生活和教育都是有靈魂的，大家要想清楚，你想要芒果糯米糍，還是願意改變文化，真真正正體驗你羨慕的教育和生活？

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。