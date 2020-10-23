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【本地遊】31家旅行社已獲有條件豁免辦團　涉逾80個本地團【附旅行社及行程清單】

社會 17:29 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

旅議會指，目前已有31家旅行社獲有條件轄免辦團，涉及逾80個本地團。（經濟日報資料圖片）

港府今日（23日）起有條件放寬本地遊旅行團人數至最多30人，辦團旅行社須先向旅議會登記及簽署防疫承諾約章，包括要求領隊導遊先接受新冠肺炎病毒檢測。旅議會指，目前已有31家旅行社獲有條件豁免辦團，涉及逾80個本地團；議會冀下周內推出為業界安排的病毒檢測。

旅議會於官網上列出了已獲有條件豁免旅行社及已登記本地遊行程的清單，截至今日，已有31家旅行社獲豁免有條件免辦團，涉及約86個本地團，每人團費介乎100至400元不等，大部分行程屬10月底至11月出發，並正接受報名，亦有旅行社提供11個已登記的本地團供旅客選擇。

有旅行社宣布，會為本地團客購買新冠肺炎醫療保險，保障額每位5,000元，詳情即看：【下一頁】

旅遊業議會總幹事陳張樂怡回覆TOPick查詢時形容，業界對今次的轄免計劃反應非常熱烈，獲豁免辦團的旅行社及相關行程資料會於議會網站每日更新一次，供市民查閱。她說，希望下星期之內可以推出為業界安排的病毒檢測，議會正在積極按既定的採購程序籌備，而檢測費用由政府全數資助，資助總額則視乎參加檢測的導遊與領隊數目。

港府今日起有條件放寬本地遊旅行團人數至最多30人。（經濟日報資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華籲業界不應以舊測試結果頂替，否則難令旅客回復信心，詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始被問及應否為導透提供恆常病毒檢測，她回應說，旅議會承諾了會在導遊開團前為他們進行一次檢測，政府希望業界留意，需否定期進行檢測則視乎他們對己對人的風險。她提醒，導遊要時刻了解自己的身體衞生情況，有病徵要及早求醫，平常亦要維持個人衞生。

香港美酒佳餚巡禮「雙11」登場，為期5星期，有逾600家酒商及餐廳參與，部分優惠詳情即看：【下一頁】

少爺啤參展美酒佳餚巡禮，推啤酒芝士套裝教品酒，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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