【打卡必到】維港海濱新擺設曝光　全民設計廿款藝術裝置將面世【附地址】

▲ 由年輕建築師黃鋈暉團隊設計的「香港之光」，明年上半年在銅鑼灣避風塘以東的「東岸公園主題區」展示。（參賽圖片）

政府公布，早前舉行的「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽，以及海濱公共傢俬設計比賽，已經有得獎結果。這批由市民設計的標誌性裝置，以及廿組公共傢俬，未來半年陸續在維港兩岸面世，市民可以拍照「打卡」和互動享用。

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政府計劃，今年底起陸續於下列地點，展示得獎設計：

大角咀海輝道海濱花園

毗鄰灣仔碼頭「渡輪碼頭畔主題區」

前灣仔貨物裝卸區「水上運動及康樂主題區」

銅鑼灣避風塘以東「東岸公園主題區」

旅發局推出「賞你遊香港」計劃，市民於本地消費滿800元可換本地遊名額一個。按此即看：【下一頁】

維港字型裝置 明年初落戶天后海傍

「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽的得獎作品，是由年輕建築師黃鋈暉團隊設計的「香港之光」（見大圖）。作品利用發光的彩色粗體字型，反映維港夜景標誌性的燈光。

設計靈感源於中國傳統窗框和屏風工藝設計的網格設計，可滲透日光，令裝置在不同天色下呈現不同感覺。空心設計鼓勵公眾走入作品之中，與藝術互動共融。

裝置預計於明年上半年在銅鑼灣避風塘以東的「東岸公園主題區」展示，整個作品長約40米、高約三米，從海港內亦能清楚見到。

即睇更多得獎設計：

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廿組海濱公共傢俬 具玩味又復古

其中3組得票最高的作品各具特色。「PLAY RING！遊樂圈」以「圈」為起始點，透過波浪的形態創造高低起伏，配合不同人體活動所需空間，讓市民舒適地坐着、倚靠或躺臥，亦可化身為社區遊樂設施，鼓勵市民主動探索。

「奇文異視」則從藝術、科技和大自然出發，以循環再用的塑膠纖維和木材，加上擴增實境技術，創造既具未來感又互動的公共傢俬，帶出休閒公園和創意藝術的協同效應。

「六十維港」則帶出年輕設計團隊的想像，透過剪影手法呈現唐樓的立面，讓身處海濱的市民仿如坐在六十年代的唐樓窗邊欣賞現在的維港，營造時空穿越的體驗。



海濱事務委員會主席吳永順稱，新的字型藝術裝置和公共傢俬將成為維港海濱的共享資源，期望大眾多欣賞和愛護，攜手共建活力海濱，用創意啟發更多創意。

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責任編輯：吳卓峰