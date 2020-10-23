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【明星扮靚】陳凱琳產後3個月極速修身　靚媽Grace全靠一招塑出纖腰

娛樂 17:45 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

陳凱琳產後快速修身。

靚媽陳凱琳（Grace）在今年7月誕第二胎，產後速修身，今日（10月23日）陳凱琳更在社交平台上載一批新相騷纖腰，簡直不似生BB才3個月而已，果然不愧是港姐冠軍。連Grace的好姊妹龔嘉欣也留言稱：「Omg , super fit 😍😍😍」

陳凱琳在個人寫道：「懷孕嘅時候睇到好朋友喺IG着住呢套衫，我就即刻message 佢讚好有型，so sexy! 佢就話，妳生完之後我借畀你着啦！我心諗：幾時先着得到呀？」

【BB大晒】陳凱琳誕第二胎後首次出席公開場合　Grace忙於湊小孩暫未能拍劇

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陳凱琳紮肚修身

然後，陳凱琳表示後來學懂我紮肚，因此成功修身：

唔單止係為咗貪靚，原來好似我體質比較纖瘦嘅 mummy都好需要紮，因為懷孕令骨架擴大，所以即使瘦都會變大隻...

可以收細外擴骨架，協助腹直肌重新歸位，促進子宮修復，同減輕產後腰痛嘅問題～

事實不少明星產後選擇紮肚，比如胡杏兒、徐子淇、黎姿、楊千嬅、關心妍等。不過當然在紮肚外，她們產前已做好體重管理。

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陳凱琳忙於湊仔

其實現時醫學界對古法紮肚仍持不同意見，產婦欲進行紮肚前，應先徵詢婦產科醫生意見，而在選擇光顧做古法紮肚時，亦要留意對方的紮法是否正確、是否專業及有口碑。

至於現為兩子之母的Grace，雖然修身成功身材非常fit，不過她在本月中出席活動時表示忙於在家照顧小孩。

與TVB公司仍未完約的陳凱琳坦言，現在湊兩個小朋友頗忙，暫時難抽身拍劇。

撰文 : TOPick柴犬出動

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