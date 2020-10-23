涉向警員擲垃圾桶蓋   24歲男生襲警罪成候判 

▲ 男生涉向警員擲垃圾桶蓋，今於西九龍裁判法院被裁定襲警罪成候判。(經濟日報資料圖片)

去年10.1國慶日，24歲男生涉於荃灣一天橋上向地上警員投擲橙色垃圾桶蓋，並無擊中任何人，事後被控1項襲警罪，涉案男生否認控罪受審，今（23日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。裁判官指所有警員證供均誠實可靠，裁定被告投下垃圾桶蓋，並觀看有否命中警員才跑離現場，有意圖令正合法執行職責的警員受傷。裁判官明言不同意判社會服務令，並將案件押至11月6日判刑，期間索取背景報告，被告還押候判。

被告梁文輝（24歲），報稱學生，控罪指他於2019年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝男警賴信安。

裁判官劉淑嫻裁決時指，聲稱目擊被告舉起橙色垃圾桶蓋的警員庭上供稱，被告投下垃圾桶蓋後，曾與他對望1至2秒才跑走，辯方則質疑該警員在書面供詞中並無紀錄。裁判官則認為，該警員並非以文字維生的人，沒有在書面供詞中「如數家珍地」道出細節，並不影響其可信性。

辯方又指，該警員沒有在書面供詞中透露自己當時受驚及擔心同袍被擊中，單單因索取法律意見後，才於庭上提出。裁判官接納警員解釋指，他認為受驚屬個人感受，故不用作出記錄，並接納他為誠實可靠的證人。

另外，裁判官接納其他在場觀察及追截被告的4名警員之證供為誠實可靠，裁定被告當時有以雙手投下垃圾桶蓋，並觀看有否命中警員後才跑開，最終垃圾桶蓋落在警員5米以外的位置，並有意圖令正合法執行職責的警員受傷，裁定被告襲警罪成。

辯方求情指，被告現與母親及弟妹同住，其母親是清潔工，月入1萬元，其父親則入住精神健康院舍。被告是機械工程畢業生，月入2萬元，弟妹求情信指被告一直為家庭努力付出。被告的民安隊導師亦撰寫求情信，證明被告多年熱心公益事務。

辯方續指，被告無案底，案發時他並無預謀，身上亦僅有防護裝備，並無攻擊性裝備，望法庭先為被告索取社會服務令報告再作判刑。辯方又指控方曾為警員申請匿名令，拖延數月後自行撤回，延誤審訊進度，故申請當中所涉的訟費。

裁判官明言不同意判社會服務令，並將案件押至11月6日判刑，期間索取背景報告，被告還押候判，屆時並處理訟費申請。

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記者：林欣樂