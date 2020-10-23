【傑出義工】創辦「義醫同行」為弱勢社群義診 中醫林家揚：最緊要無忘初心

▲ 林家陽是「義醫同行」創辦人之一。

成立了3年的「義醫同行」，是義務工作發展局主辦的第8屆香港傑出義工獎得主，也是港台全新節目《愛在有晴天》首集的主角。此義務醫療團體3年來都維持在約50名義工，15位醫療人員的規模。人手不算多，但勝在多元化，有中醫師、專科醫生、輔導心理學家、營養師以及足部治療師等。他們希望透過集結不同範疇的本港醫護專才，以專業幫助弱勢和偏遠區的社群。

中醫師林家揚是「義醫同行」創辦人之一，其診所位於西環，那裡沒有存放藥材的百子櫃，卻是放滿許多綠色植物，公仔和玩具。他解釋說：「主要是有感覺統合失調的小朋友一嗅到藥材味就有很大反應，甚至不願意進診所，所以決定奉行醫藥分家。」植物令診所加添生氣，玩具則有助接受針灸的小朋友放鬆心情，在細節上可看到醫者的細心。

「義醫同行」因何而起？林醫師說源於多年前他參加協康會講座得到的啟發：

那次有位瑪麗醫院心臟專科醫生和我一齊主講，這是之前未試過的，因為中醫和西醫向來都有點對抗，但那位專科醫生很客觀，聽講座的一班老友記反應熱烈，令我們察覺到市民其實很需要中醫和西醫兩方面的知識，於是聚集了一班醫護有心人建立這個組織。

至於義工方面，林醫師說主要是其朋友和病人。

我有不少特殊小朋友病人，家長在診所見到有很多義診相片，我便趁機鼓勵他們帶小朋友去做義工。特殊小朋友都可以幫到人，這是一個很重要的理念。我見過一些過度活躍的小朋友，做過幾次義工後都有改變。

義醫服務偏遠地區社群

林家揚醫師指出，「義醫同行」重點是『義務』，取其諧音，特點是「貳醫」（即多於一種醫療專業） 及「異醫」（不同的醫療專業）。

此義務醫療團體主要服務坪洲、東涌沙螺灣、大澳及梅窩。

坪洲我們每月去一次，大澳梅窩東涌，我們就試過連續3個月每星期都去。最高紀錄是一個月做9次義工。兩年來提供了逾100次服務，合共約500小時，超過6,500人次曾接受服務。

得獎無忘初心

「義醫同行」今年2月榮獲香港傑出義工獎 - 義工/義工團隊，林家揚說，獎項的最大意義是鼓勵他們繼續堅持去行義。

曾討論過應否做NGO加大個規模，但我們不想為了追善款數字而做事。最後我們覺得小有小做，最緊要無忘初心，雪中送炭，提供點對點的服務，去偏遠地方義診。

他強調得奬並不等於達到目標：

『義醫同行』現在只是起步階段，仍要努力學習，我們的目標很遠，要幫助的人仍有很多。我最希望多些機構認同義醫同行的理念。

他又說，目前最大挑戰是義工的穩定性不強，有時更是缺乏醫護人手。「如義醫同行創辦人之一王喬峰醫生試過On Call完後入沙螺灣村做義診，過程中要行個幾鐘。途中他半認真地說『如果我行行下暈倒，你要搶救我啊。』 」林醫師坦言為了貫徹理念至少要有兩位醫生同行，所以資源分配不無困難。

《愛在有晴天》第一集《義行離島線》

播映日期及時間： 2020年10月24日（六）8：30pm

頻道：港台電視31



記者：胡慧雯