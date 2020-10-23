【飛虎之壯志英雄】陳瀅喜獲高層樂易玲現身慶生　黃宗澤+吳卓羲+羅天宇+周志康齊賀Jeannie

▲ 眾星齊集為陳瀅慶生。

陳瀅（Jeannie）日前（10月22日）31歲生日，雖然生日正日當晚她要拍邵氏網劇《飛虎之壯志英雄》，不過劇組及經理人公司同事專程給她一個生日驚喜。

當陳瀅踏進拍攝場地，看見現場貼了生日的汽球及裝飾、高層樂小姐（樂易玲）及大合唱生日歌，Jeannie大感驚訝及感動。在場還有黃宗澤、吳卓羲、羅天宇及周志康，四位型男更齊齊陪她切蛋糕，更送上生日的祝福。

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壽星女陳瀅對於這個生日驚喜的禮物感開心︰「完全猜不到，見到已經嚇一跳，然後又看到樂小姐、經理人及公司同事，那一刻真的好感動，忍不住想喊，受寵惹驚，那麼多人錫自己，感到好幸福。」

雖然生日要在工作中度過，她反表示疫情下有工開已很開心：「真的是好感恩。其實劇組也好好，也有給時間俾我同朋友食飯慶祝，食完飯便回來繼續拍攝工作。」

至於生日願望，Jeannie表示希望大家身體健康、人人有工開。

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