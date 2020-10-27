【本地遊】鑽石博物館隱身紅磡工廈　必看雷頌德設計鑲400卡鑽石結他【內附地址】

▲ 冠玲瓏博物館厲害的地方，是館內的展品大部分都取得健力士世界紀錄，例如最多寶石的結他、最高身價的高爾夫球桿及最多鑽石的馬桶等，估計逾憶港元。

疫症下大家暫時未能外遊，只得轉移目標在本地尋找消遣，其實香港的博物館也不少，而且內容也非常吸引，今次就為大家介紹一個首度對外開放的鑽石博物館。冠玲瓏博物館厲害的地方，是館內的展品大部分都取得健力士世界紀錄，例如最多寶石的結他、最高身價的高爾夫球桿及最多鑽石的馬桶等，估計逾億港元，大家不妨趁假日去參觀一下。

▲ 採用美國著名結他製造商Gibson的120周年版SG電結他，採用了1.6公斤白金，鑽石總重400卡， 健力士估值200萬美元，最史上最昂貴的結他。（湯炳強攝）

冠玲瓏鑽石藝術博物館（Coronet Amazing Museum）設於紅磡一工廈之內，內有展品10多件，每件都價值連城，可謂真正的禾稈冚珍珠。

博物館由古珀行珠寶有限公司營運，古珀行成立已經35年，是本港著名的珠寶公司，2005年更創立了珠寶品牌Coronet，除了有恆常出售的首飾，品牌更每年向高難度挑戰，製作一件世上之最的珠寶作品，並以打入健力士世界大全為目標，於是特別成立了Coronet Amazing Museum冠玲瓏鑽石藝術博物館，用以收藏展品，至今能打破健力士紀錄的作品已經有10件，估計價值逾憶港元。

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博物館即將成為最佳的打卡點，精彩的展品包括最有價值的結他，鑽石總重400卡，健力士估值200萬美元，由著名音樂人雷頌德所設計，就連Michael Jackson都曾使用此結他演出；另一鑲嵌最多寶石的結他，專為慶祝Jackson Five樂隊（積遜五人組︰由巨星米高積遜跟4位兄弟組成）成立50周年而打造，米高積遜兄長Jermaine Jackson也有份參與設計，結他上以人手鑲嵌16,033顆施華洛世奇寶石，而每個寶石輪都可以轉動，因此命名為「生命之輪」。

最多鑽石的腕錶共有15,858顆鑽石，為了能配合部分較細微的位置，最細的鑽石只有0.002卡，工匠要利用顯微鏡才能鑲嵌；早年香港曾出現過金馬桶，今回就有鑽石馬桶，正確來說是鑽石廁板，在防彈玻璃物料的廁板上合共鑲嵌了40,815顆鑽石，每顆鑽石都要鑲嵌得四平八穩，而且桌面必須向上，才夠平滑，讓人坐得舒適。

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最高身價高爾夫球桿估計價值318,658美元，矜貴的地方在於球桿利用了白金及黃金材質製造，再鑲嵌鑽石，而手柄則用沉香造成。展品各有特色，但都有一共通點，就是按健力士的要求必需有實用性，能夠真正被使用過才能取得證書。館內另有鑽石胸圍及鑽石奶咀等，叫人大開眼界。

博物館正首度對外開放，大家需致電預約，屆時將有專人負責介紹每件展品。

冠玲瓏鑽石藝術博物館

地址︰紅磡鶴園東街4號恆藝珠寶大廈1樓8-12室

開放時間︰11am-5（星期一至五）、1pm-5pm（周末及公眾假期）

訂票及查詢電話：2334 2299

訂票網址：https://theamazinggallery.simplybook.asia/

入場費︰$200（每位入場人士會獲贈冠玲瓏鑽石結他紀念版紅、白酒各一枝或其他禮品，並可免費攜同一位12歲以下小童入埸）

記者︰Maria