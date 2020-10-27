【銀屑病】有銀屑病患者難忍皮膚炎症脫皮隱閉10年　醫生：銀屑病可致抑鬱焦慮影響社交

▲ Gary表示，初期，病情差到要收埋自己，不與外界有任何接觸，隱閉了一個多月，才想通了要積極面對。

銀屑病病友會主席黎慶坤（Gary），他外公、舅父、媽媽都有銀屑病，家中三姐弟，姐姐和弟弟都沒有遺傳到，偏偏夾在中間的他中了。「此病有遺傳傾向，畢業後出來就業，工作壓力大加上遺傳，銀屑病的病徵陸續出現。」

他猶記得，第一次發病的部位是背部及手腳，出現一粒粒的東西，求醫後當作濕疹，獲處方類固醇藥膏。但這些粒狀物逐漸蔓延，演變為「一撻撻」，髮邊、頭頂、手腳都受影響，後轉介至專科才確定為銀屑病。

▲ 銀屑病皮膚底下「看不見」、潛伏於脊椎、關節甚至心臟的各式症狀。（iStock）

為何選中我？



「最初都會問：為何偏偏選中我？因為兄弟姊妹都無，會感到不開心。」Gary瀏覽網上資料，了解疾病的根由，才知道銀屑病不是皮膚病那末簡單，不僅影響皮膚外表，引致的共病，例如關節節可令手腳變形彎曲且無法逆轉、心血管疾病可致中風，難免湧起擔憂。



他轉介至專科門診後，都是不間斷的塗類固醇搽藥膏，試過3種藥物，包括甲胺蝶呤（MTX）、環孢素及維他命A酸，效果各異。「有些有改善有些沒啥進展，也出現過副作用，例如服用MTX會令我肝酵素飆升4倍，無法再繼續服用口服藥。」發病面積也愈來愈大，以手掌心大小來量度，10個手掌位屬於嚴重，他最嚴重時達到19個手掌位，重災區主要是背部、四肢；面上都有，大多是接近際綫的位置。

Gary也試過照太陽燈UVB，初時效果不錯，但每星期須到診所兩次，返工難以抽出時間，最後無奈停止。10年前生物製劑面世，瑪麗醫院召募銀屑病人進行實驗，他幸運被選中，先後用過幾款生物製劑，初期療效不錯，但後來出現失效，俗稱「用到馴」。

終能隨心所欲穿短褲

現在有較多嶄新生物製劑可選擇，療效理想，生活質素大大改善，像Gary目前從外表看與常人無異。「最新使用的生物製劑IL17用了1年，控制效果理想，未見有反彈。」過往19個手掌位的銀屑病印，現在只剩下半個手掌位。以前他從來不敢穿泳褲游水、着短褲跑步逛街，現在都能隨心所欲。不過，他已出現銀屑病共病：有輕微的關節炎現象，腰部有少許骨與骨出現黏合。

與病共存20多年，他說最辛苦是發病的頭幾年，因藥物控制得不理想，病情反反覆覆，尤其是天氣轉變、工作壓力大、心情差，情況更糟。「病情差到我收埋自己，不與外界有任何接觸，隱閉了一個多月，走出桎梏是自己細想：這病本身不會致死，要想辦法積極面對，想開一點，想長遠些，才豁然開朗。」事實上，他接觸不少病人，收埋自己5年、10年不等，可見這病的無形威力。

▲ 皮膚科專科醫生陳湧指銀屑病病徵明顯，例如如被冰銼挫過的巖巉指甲的，不會與濕疹混淆。（梁偉榮攝）

不是癬 請用回正名

一直有人叫銀屑病做牛皮癬，這是一個錯誤叫法，這病與牛和癬毫無關連，可能是這病難以根治，像牛皮般堅硬；廣東人也愛用癬來形容皮膚問題。Gary指出，其實由真菌感染的癬，比銀屑病易治理得多。銀屑病與免疫系統攻擊自己皮膚及關節造成發炎有關，並非表皮與真菌問題那末簡單。希望大眾能消除對此病誤解，用回銀屑病正名。

醫生：及早控制 減少共病

銀屑病未有確實成因，皮膚科專科醫生陳湧指出，與以下因素有密切關連：

1.遺傳：父母有銀屑病的話，下一代患上機會較高。

2.免疫系統問題：部分免疫系統出現紊亂失調，出現「自己攻擊自己」，其中一個情況是令皮膚不斷發炎和增生。新陳代謝加快，令大量皮屑掉落，外觀上會出現紅疹及脫皮。

陳醫生說，這病症並非單一影響皮膚，可涉及全身，皮膚是人體最大器官，在人體上如此大面積的比例在發炎，對身體都會造成壓力。部分病人會出現不同部位的關節炎，包括手指、腳趾，甚至脊髓，以及出現筋腱炎。

另外，可造成病人「四高」：膽固醇、糖尿病、血壓及體重均會上升及加劇。也可令心血管閉塞，增加心臟病和中風的風險。

銀屑病人尚要面對心理難關，陳醫生說：「皮膚呈現一撻撻的塊狀，見人、工作都不方便，造成的壓力可致抑鬱和焦慮。」對整體健康都有影響。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

生物製劑的宜與忌

生物製劑能針對抑制銀屑病的發炎因子，效果理想副作用亦少。不少病人能改善病情達9成或以上，有些銀屑病痕迹只剩腳眼位置甚至完全消失，患者生活質素獲得極大改善。

用不用生物製劑，頗視乎病情的嚴重性，陳醫生指要分醫生診斷及病人個人觀感兩個層面。「前者要視乎病人有否關節炎，就算是皮膚增生有幾多，都被界定為需要全身性治療 。關節炎除了痛楚，也有機會出現變形，需要盡早有相應治療方法改善。」

如銀屑病只是影響皮膚，要視乎範圍多大，量度方法是：一隻手不計手指，是為皮膚1%，3%以上為中度，10%以上為嚴重，中至嚴重塗藥膏未必足夠，而可考慮照燈、口服藥物及打針。「有情況是患者皮膚影響僅得1%、2%，但如果病人感到十分困擾，如能及早控制病情及減少共病，都或會考慮使用生物製劑。」

不過，並非每個銀屑病人都適用生物製劑，如病人正在嚴重發病或發燒中、對當中藥物成分有敏感都不適合。較舊式生物製劑對病人本身隱藏的乙型肝炎、肺結核病毒，或會引致活化，所以用藥前必須驗血。有上述兩種感染者，須先治癒才使用生物製劑。另外，費用高昂且須長期使用亦是病人卻步原因，但有病人打完生物製劑後病情有改善，相隔長一點時間再打另一針，相對藥費會減少一些。

10.29世界銀屑病日

現時全球有近1.25億名銀屑病病友，今年活動主題為Be Informed，香港銀屑病友會舉辦連串活動以響應，詳情可瀏覽香港銀屑病友會網頁。

記者：周美好