外交部：中國考慮不承認BNO為有效旅行證件　促英方停止政治操弄

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英國當局公布最新的BNO居留政策，所有合資格申請BNO（英國國民（海外）護照）的香港人，在明年1月31日起，即可申請為期兩年半，或五年期居留簽證。中國外交部今日發聲回應，表明將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件。外交部駐港公署亦發聲明批評，對有關政策表示強烈不滿和堅決反對，要求英方立即停止政治操弄。

外交部發言人趙立堅表示，中方已多次嚴正表明立場，但英方反覆干預香港事務和中國內政，形容到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。他又認為，英方違反承諾在先，中方將保留採取進一步措施的權利。

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外交部駐港公署就發聲明，稱英國政府違背承諾，一意孤行推進BNO簽證，以及英國駐港總領事污衊香港國安法，表示強烈不滿和堅決反對，要求英方立即糾正錯誤，停止偽善表演和政治操弄。

發言人表示，香港回歸前，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，明確承諾不給予持有BNO護照的香港公民在英居留權。指英方現時為入籍提供路徑，是公然違背承諾，干涉中國內政和香港事務，又稱英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，所謂「對香港人許下的承諾」完全是一廂情願、無稽之談。

公署又批評英方詆毀港區國安法，顛倒黑白，再次暴露唯恐香港不亂、唯恐中國不亂的險惡用心，又指香港享有的民主、人權與自由，是在回歸後才得以確立並得到保障的。發言人表示：「要求英方立即糾正錯誤，停止政治操弄，否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

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責任編輯：李淇