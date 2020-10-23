《環球時報》記者機場被襲 事主稱事後返回內地留院3天

▲ 《環球時報》記者付國豪於機場被襲，他今續於區域法院作供。(經濟日報資料圖片)

《環球時報》記者付國豪去年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被起訴，4人否認暴動、嚴重傷人及非法禁錮等罪，案件今（23日）午於區域法院續審。付國豪續出庭供稱，他於機場被人禁錮在行李車後，再遭人拉到地上及遭腳踢，他感到全身疼痛，事後被救護員送院，他其後返回內地留院診治3天，現已痊癒。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）及黃逸豪（29歲；測量師）。

賴、畢及何均否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢另否認非法禁錮罪，黃另否認非法集結及非法禁錮罪。

控方今午播放案發現場片段，片段顯示2019年8月13日晚上11時58分，付國豪被人用索帶綁住手及放在行李車上，其後行李車被人移動到附近牆邊，有人用電筒照向付及將手機伸向付面前拍攝，亦有人從上方向付淋水。

片段又拍攝到，當時付一度自言自語。付供稱，當時他因為不知道接下來會發生甚麼事，所以向傳媒鏡頭說自己的身份及家庭狀況，及告訴家人自己很愛他們，以防遭遇不測，無法再面對家人。

付又供稱，他其後遭人強行從行李車拉下來及遭人腳踢，他感到全身疼痛，及後有救護人員放他到擔架床上，但當時仍有人襲擊他。

付續供稱，同年8月14日凌晨零時50分，他被送往大嶼山醫院，當時他一度想返回機場，因為他當時仍有3名同事在機場，惟他強行要求出院及踏出醫院之際，正好遇見同事。

付指他其後聯絡《環球時報》及《環球網》的同事後，擔心自身危險，遂於同日出院並拒絕跟進治療，返回內地後，再入住深圳1間醫院及留院3天，他當時手腕及腳有被索帶勒傷，頭部有被硬物打傷，軀幹亦有被人用腳踢傷，現時已痊癒。

聆訊下周二（27日）續。

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記者：王仁昌