29歲女子違反檢疫令　被判即時監禁14日

▲ 案件於九龍城法院判刑。（資料圖片）

29歲女子違反檢疫令，今日（23日）於九龍城法院被判處即時監禁14日。



該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於5月17日離開檢疫地點。她被控違反法例，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。



根據法例，由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。



衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有60人已因違反檢疫令被法庭定罪，判即時監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：吳卓峰