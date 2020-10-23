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【人氣卡通】又一城LOG-ON推期間限定Lychee-Mart　萌爆LYCHEE荔枝熊店長坐陣賣限定主題商品

休閒消費 19:25 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

韓國人氣卡通LYCHEE & FRIENDS在又一城LOG-ON開設期間限定「Lychee-Mart」，帶來多款主題商品。（相片：店家提供）

想念韓國手信，不妨到又一城LOG-ON走一轉。韓國人氣卡通LYCHEE & FRIENDS由即日起至11月22日，將會到又一城LOG-ON開設期間限定「Lychee-Mart」，並帶來多款主題商品，還有店長LYCHEE荔枝熊坐陣「睇舖」同粉絲們近距離見面！

走入Lychee-Mart，懶洋洋的店長LYCHEE荔枝熊已經坐在貨箱上等緊大家！身後更有大量為人熟悉的韓國特色零食佈置，全部更換上LYCHEE與朋友們的造型設計，玩味十足！除此之外，場內更佈滿其他各式各樣的主題設計裝飾，粉絲必到。

獨家Lychee-Mart主題產品

快閃店更會推出多款全新Lychee-Mart主題產品，包括3位受歡迎的角色LYCHEE、JOBI和TOM的餅乾條造型文件夾、貼紙套裝、明信片等等，必定是粉絲們收藏產品之一。店內更有其他人氣推介產品包括方形大頭咕𠱸、陶瓷杯等，都是必定入手之選！

  • 門口已有大大隻店長。（相片：店家提供）
  • 身後的韓國特色零食佈置，全部更換上LYCHEE與朋友們的造型設計，玩味十足。（相片：店家提供）
  • 特色主題商品。（相片：店家提供）
  • 特色主題商品。（相片：店家提供）
  • （相片：店家提供）
  • 方形大頭咕𠱸、陶瓷杯等是人氣推介。（相片：店家提供）
  • 凡於Lychee-Mart購物滿200元或於又一城LOG-ON購物滿500元，即送LYCHEE & FRIENDS 15cm毛公仔一隻（隨機款式），數量有限，送完即止。（相片：店家提供）
  • 多款全新Lychee-Mart主題產品，包括角色餅乾條造型文件夾、貼紙套裝、明信片等等。（相片：店家提供）

為慶祝Lychee-Mart快閃開幕，凡於Lychee-Mart購物滿200元或於又一城LOG-ON購物滿500元，即送LYCHEE & FRIENDS 15cm毛公仔一隻（隨機款式），數量有限，送完即止。

打卡贏豐富禮物

活動期間，追縱LYCHEE & FRIENDS Instagram帳戶，上載場景打卡相片至Instagram並tag @lycheeandfriends及#lycheemart，最有創意的參加者即有機會獲得由店長LYCHEE精選的驚喜禮物及價值200元的city’super禮品卡乙張。除此之外，店長LYCHEE更會快閃現身Lychee-Mart同大家Say Hello，見面會時間如下：

日期：2020年10月24至25日

時間：2pm – 5pm

地點：九龍塘又一城UG層01號舖LOG-ON ToGather

 

期間快閃店Lychee-Mart

地址：九龍塘又一城UG層01號舖LOG-ON

日期：即日起至11月22日

 

記者：陸明敏

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