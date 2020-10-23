黃埔街4幢舊樓獲批強拍 訂出底價13億

▲ 紅磡黃埔街4幢舊樓獲批強拍，土地審裁處今頒下判詞訂出底價13億。(經濟日報資料圖片)

九龍黃埔街一帶接連有舊樓被強拍，早前再有公司申請將黃埔街4幢舊樓連地皮進行強拍，土地審裁處今(23日)頒下判詞，批准強拍申請，並將底價定於13.6億元，預計可發展樓面面積為1.2萬平方米。

申請人為達時有限公司，判詞中指出，涉案4幢大廈連地皮分別位於黃埔街2、4、6、8、10、12、14及16號一帶，4幢大廈均於1957年落成，樓齡逾63年。申請人於提出本申請時，已取得逾90%業權，而餘下業權則屬於未能成功聯絡的業主，對方亦未有加入訴訟。

審裁處成員認為，4幢大廈已日久失修，翻新成本相對重建成本亦不合比例，因此同意應進行重建，而申請人已採取合理足夠的措施取得全部業權，故同意將4幢大廈連地皮進行強拍。

判詞中引述申請人一方的專家報告指，有關發展項目的預計可發展樓面面積為1.2萬平方米，不包括綠化範圍。根據申請人的發展計劃，預計地下舖位每平方米售價為34.4萬元，1樓舖位每平方米售價為11.4萬元，樓上住宅單位每平方米售價為22.4萬元。經估算後，審裁處將拍賣底價定於13.6億元，並下令有關重建工程需於6年內完成。

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記者：楊詠渝