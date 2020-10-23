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【商場打卡】《反斗奇兵》25週年東港城11月設主題展　全港首個「三眼仔火箭」巨型夾夾機登場【多圖】

社會 18:40 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

迪士尼與彼思《反斗奇兵》25週年大派對，東港城「反斗夢幻嘉年華」聖誕隆重登場。（圖片由東港城提供）

迪士尼旗下的動畫多年來為大小朋友帶來最窩心真摯的回憶，其中迪士尼與彼思的《反斗奇兵》系列更是經典之作，今年更踏入25週年。將軍澳東港城將於11月中至明年初舉辦以《反斗奇兵》為主題的「打卡」展，以全港首個「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機及7米高雙層旋轉玩具樂園作招徠，吸引一眾迪士尼與彼思迷到場「打卡」迎聖誕。

點擊圖片即睇主題裝置打卡潮點：

    點擊圖片放大
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另外，主題展內更設有期間主題限定店，發售多款獨家限定精品將全港首度發售，包括全球限量發售「PIXAR 場內限定版襟章套裝」, 全新推出之產品如PIXAR主題角色小毛巾禮盒、便携手挽袋、特大環保購物袋、摺疊餐具及毛毯等。

東港城「反斗夢幻嘉年華」

  • 日期： 2020年11月13日至2021年1月3日
  • 地點： 東港城一樓展覽場（港鐵坑口站A1出口）
  • 時間： 上午10時至下午10時

「反斗夢幻嘉年華」期間限定店

  • 日期： 2020年11月13日至2021年1月3日
  • 地點： 東港城一樓展覽場
  • 時間： 下午12時30分至下午8時（星期一至四）；下午12時至下午9時（星期五至日）

小叉甜品屋

  • 日期： 2020年11月13日至2021年1月3日
  • 地點： 東港城一樓展覽場
  • 時間： 下午12時30分至下午8時（星期一至四）；下午12時至下午9時（星期五至日）

除了商場有打卡點外，維港海濱亦有新擺設曝光，全民設計20款藝術裝置將面世，詳細地址即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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