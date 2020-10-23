【BNO】經LOTR一家四口移民英國　港爸為孖女放棄安穩由零開始︰倒垃圾都做

▲ 港爸Mark經「LOTR」舉家移居英國，為6歲孖女放棄香港安穩生活，決定在異鄉由零開始。

英國政府將於明年1月起推出「Hong Kong BN(O) Visa」新簽證，提供「5+1」的入籍路徑，在新簽證生效前，BNO持有人及其近親可透過酌情入境（Leave Outside the Rules，簡稱LOTR）提前入境。港爸Mark剛於本月以「LOTR」舉家移居英國，他與太太為了6歲的孖女放棄香港安穩生活，決定在異鄉由零開始。

為孩子將來決心移民英國

40多歲的Mark曾投身傳媒界及保險業，赴英前經營補習社生意，是3間補習社的老闆。一年多前，因著社會環境的轉變，Mark與太太Twinkle開始考慮移民，他們最初打算移居台灣，並安排孖女去年12月在當地讀書一個月感受環境，原本已準備好正式申請移居台灣，卻受疫情影響在今年1月一家先行回港。

▲ 英國過新生活，一家人第一次煮早餐食，Mark說「喺香港係無可能嘅事」。（相片由受訪者提供）

後來台灣移民政策收緊，適逢英國政府於7月公布，為BNO持有人開放入境英國簽證申請，Mark和Twinkle都持有BNO，於是夫妻轉為考慮移居英國，更在兩個月內由決定到舉家移居英國，10月中旬（上星期）抵達英國。Mark坦言在香港感受到不少壓力，非走不可︰

即使生活了40多年，但為了小朋友無論如何要走，生得出就有責任保障她們在安全的環境下成長。

放棄傳統名校走出舒適圈

6歲的孖女原本今個學年升讀小一，更獲派中西區一所傳統名校，不過為了女兒的將來，他們選擇到一個陌生的環境重新開始，Twinkle帶著不捨離開土生土長的香港。

在香港終於安穩下來，要走出舒適圈並不容易……

▲ 孖女在英國租屋的後花園玩。（相片由受訪者提供）

這似乎是不少香港人的掙扎，在香港已建立的一切，來到異地歸零推倒重來。10月15日，一家四口帶著6個大大小小的行李箱，還有大小背囊，就是他們遠赴英國的所有家當。Mark表示身上有2萬英鎊（約20萬港元），足夠一家半年的生活費。

他們10月16日抵達倫敦機場，以LOTR享有最多6個月的居留簽證，期間可在當地工作和讀書，但沒有社會福利、無法免費享用當地NHS醫療服務，待明年1月再申請BNO簽證定居英國5年。

選定心儀學校再覓落腳地

Mark一家出境後轉至曼徹斯特的斯托克波特（Stockport），暫時租住B&B民宿，每月租金約1.3萬港元，預算每月生活費約8至9千港元。他笑說10月下旬完成14日隔離後，第一件事是去買車或租車，方便出入，希望之後搬到塞爾（Sale）一帶。

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英國公立學校入學年齡以8月31日為分水嶺，因此9月下旬出生的孖女明年才入讀小一，現在不急於找學校。而且英國公立學校以就近入學的原則分派學位，Mark表示待疫情稍緩後，他們會四出視察環境，同時為女兒選校，再考慮在心儀學校的地區落腳。

放下身段不排除任何工作

夫妻現時遙距管理香港的補習社，不過來到英國又有何出路？原本在香港協助丈夫打理補習社的Twinkle，希望在英國找一份文職工作，至於Mark則放下身段，面對環境轉變及很多未知數，他指任何工作都可以一試，

為小朋友無嘢唔可以放低，搵工倒垃圾都做。

▲ 臨離港前，夫妻帶孖女乘坐她們喜歡的電車。（相片由受訪者提供）

70年代出生的Mark家有六兄弟姊妹，一家八口居於300呎左右單位，靠父母在街市經營海鮮檔養家，他早已習慣到檔口幫手，認為只要一家人齊心就能排除萬難。即使去到英國人生路不熟，他也以正面態度面對。

移居英國前Mark獲不少同路人指點迷津，因此他也希望與香港家長分享移居英國資訊，在facebook群組及YouTube頻道「香港人 UK行」分享他的經歷外，又開設WhatsApp群組，讓有意移居英國的香港家庭彼此交流及分享。

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記者︰駱秀玲