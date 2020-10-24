沉迷投資變病態致欠巨債淪階下囚　懲教署運動結合心理治療助囚犯克服心魔

▲ 「好望閣」是懲教署首個為男性在囚人士心理治療計劃，署方最新引入智能單車，幫助在囚人士建立正向生活。(陳國峰攝)

沉迷投資致不能自控，終日精神緊張，甚至影響食欲和睡眠質素，這些「炒股病態」狀甚誇張，但卻是一位在囚人士的切實經歷。他在參加懲教署的心理治療服務後，成功克服心魔，目前正獄中進修，希望將來以正面心態重投社會。

今年44歲的在囚人士阿傑（化名），本身從事會計工作。他坦言，受家庭背景及成長經歷影響，價值觀變得扭曲及自卑，「母親嫌棄父親窮而拋棄家庭，父親養我們三兄妹要領綜援，讀書時又自覺比同學寒酸」，從小就覺得金錢至上，「無錢無安全感」。踏入社會後沉迷高風險投資、炒賣股票，最後因投資失利欠下巨債，為還款挺而走險，製造虛假文書騙取公司金錢而鋃鐺入獄，判囚7年半。

不過，阿傑對投資炒賣的病態未有因為入獄而消失，反之對他的在囚生活構成影響，

「見到財經新聞情緒會好波動..會心跳加速、熱血沸騰，腦海浮現以往炒賣的場面」

，使他心情繃緊、茶飯不思，在獄中工作甚至與人相處都大受影響。他自覺要解決問題，於是在去年主動申請參加心理治療計劃。

赤柱監獄「好望閣」是懲教署首間專為男囚犯而設的心理治療中心，透過VR、運動等活動配合心理治療計劃，協助他們處理情緒，至今共有8位參與者刑滿，未有重犯。懲教署臨床心理學家羅德浚表示，男囚對「強者形象」的渴求，忌諱表露情緒，反而透過運動讓男囚「出一身汗」，有助他們減輕防衛，將心中鬱悶不快和盤托出。署方最近新引入智能單車，以男性喜愛體育運動作為介入點，並在過程中運用不同的心理技巧。

▲ 受家庭背景及成長經歷影響，令阿傑覺得金錢至上，一度沉迷投資。(陳國峰攝)

阿傑表示，參加項目令他心情得以放鬆，明白到「運動好似人生一樣，會遇到不同困難障礙，甚至跌倒，但只要堅持不要放棄，爬返起身都會到終點。」透過計劃令他從新認識自己，不再視財富為成功及贏取別人尊重的象徵，以往又只顧投機而忽略家人，「但原來我好愛家人」，又重拾對運動的樂趣，為他日後正向重投社會奠下根基。刑期剩餘2、3年，已完成計劃的阿傑亦在人生路上繼續堅持，目前在獄中修讀工商管理系碩士及神學課程，自我進修增自己。

羅德浚續稱，參與者在完成心理治療後，犯罪思想、憤怒情緒、暴力傾向及慣性衝動方面均有所改善，在院所內的違紀行為亦明顯減少。協助訓練在囚人士的運動改變人生基金會行政總監及創辦人吳國全表示，有一名身型肥胖參加者，本來態度消極、抗拒運動，於是在訓練過程中加入小遊戲、多作鼓勵；經過兩、三個月的訓練，「跑2個圈已喘氣，現在可跑5個圈」，不只身型大有改善，心態上亦變得勇於嘗試，更獲同儕互選為最佳運動員，成功助他建立自信及社交技巧。

▲ 赤柱監獄「好望閣」男士正向生活中心的全新治療設施開幕禮。(陳國峰攝)

「好望閣」男士正向生活中心自2018年起在赤柱監獄試行，並於今年9月正式啟用全新治療設施，懲教署在昨日舉行開幕禮。署長胡英明亦有親身試用設施，他指考慮未來擴展至其他院所，甚至開放予在囚人士的家人共同使用設施。

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記者：蘇文軒