【善生善終】父患鼻咽癌逝世再歷瀕死體驗留遺憾　80後決心成寧養社工伴癌症病人善終

▲ 80後決心成寧養社工伴癌症病人善終。

「縱使患上癌症，你的晚期生活也不應該是等死。」宇峰嚴肅地說。宇峰已任寧養社工達10年，多年來一直陪伴癌症患者精彩、無憾地走人生最後一段路。問到為何選擇寧養服務這種與死亡相關的工作，原來一切與宇峰罹癌病逝的爸爸及他自己瀕死的經驗有關。

宇峰的爸爸自他小一時發現患上鼻咽癌。由於從沒經歷過家人有癌症，他們一家對病情都很徬徨無助。宇峰指，爸爸本來是「很叻的人」，但癌症令他的身體機能、記憶慢慢衰退，試過放工後忘記回家的路，需要媽媽接回家，也試過因為不小心鑽物件時鑽穿桌子而大發脾氣，撞到自己的頭。

直至長大後，才明白到癌症病人的情緒波動大，是因為他們有很多無奈、很多事無法控制。這種無奈無助很容易變成憤怒。其實他們不是對家人生氣，而是對自己。

縱使被醫生診斷約只有3年壽命，但爸爸很堅強，一直撐了6、7年。媽媽後來告訴宇峰，原來爸爸有晚在床邊表露心聲：「我很想看著宇峰和妹妹長大」才奮力撐下去。

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可惜爸爸的情況日漸轉差，生前需在專為癌症病人而設的南朗醫院居住。宇峰還記得當年曾摺星星寫下願望，冀將來可以服務臨終或癌症病人。

爸爸離世那天，直到現在宇峰仍歷歷在目。當時醫生對他說：「小朋友你捉著爸爸的手吧，爸爸會感受到的。」然後便讓媽媽出門致電家人到醫院見爸爸的最後一面。

正當媽媽出門，緊握爸爸雙手的宇峰便見到爸爸流了最後一滴眼淚地離世。

我相信他是知道自己將會離開的。

錯過最後一面的媽媽實在難以接受而崩潰，此時年紀輕輕的宇峰安慰道：「其實對爸爸來說是種解脫。」，才撫平媽媽的情緒。

「其實我也不清楚為何當刻會懂得說這番話，或許我的身邊總有些小天使在提醒我吧。」宇峰笑說。

宇峰坦言，對於爸爸病逝有很多遺憾，所以希望自己能從事生死教育的工作，讓大家早點認識生死，減少遺憾。

當年沒有好好照顧爸爸，也不知道爸爸臨終前的感受，也不知爸爸最痛苦是什麼。才發現原來生死教育很重要，如果大家可以早點認識生死，便可以減少很多遺憾。

後來，宇峰在大學更選擇修讀生死學學科。猶記得論文評審通過的當日，宇軒夢到爸爸。夢中，他能觸摸到爸爸的臉龐，一切是有溫度的，二人互相擁抱大哭。

他說了自己臨終的過程、感受、當時在想什麼，全部都告訴我，我很相信他是來解開我的心結。

發燒1個月險死 經歷瀕死體驗

除了因爸爸病逝影響人生方向，宇峰於高考後竟與死神交手。當年宇峰因扁桃腺嚴重發炎而持續發燒1個月，即使服食抗生素亦無效，整個人迷迷糊糊。有晚，他腦海突然「回帶」，看到過往發生的事。

愈是做得不好的事，愈會讓你看到。例如我對某人不好，我就會看到和感受到對方的感受。那刻我痛哭流涕，說如果再有機會，再不會做這些事。

他又形容當時自己如處於「全知」（all knowing）的狀態，突然間覺得自己貫穿了所有的知識，「好像接通了上面的圖書館一樣，覺得頭腦的枷鎖或限制解除了」。他更感受到有一團光包圍著自己，並帶著一個訊息：「人生中最重要是愛，有了愛一切都可以解決。」

不久，他就在喜悅的狀態下醒過來，並在2日後神奇地完全退燒康復。起死回生後，他決意遵從那段訊息，重新去發現愛、實踐愛。用愛陪伴一班臨終病人走完一生最後一段路。

用瀕死經驗讓病人釋懷

獨特的瀕死經驗也助宇峰替病人釋懷。曾有無宗教信仰的病人因為擔心死後不知去何處，而覺得很痛苦難受。於是宇峰分享了自己的瀕死體驗，病人才漸漸釋懷，表情放鬆下來。

他在床邊拿了2格紙巾，寫下「有情有義」四字給我。直到現在我仍好好珍惜。」

▲ 病人寫下「有情有義」四字贈宇峰。(林綺虹攝)

宇峰摸著文件夾，把紙巾夾得筆直地說。

很感恩自己可做一份用「愛」做的工作。很多工作都是付出勞力，但這份工作是付出愛，讓生命變得更有意義。這已不是我的工作，是我生命的一部份。我覺得最開心、最有意義的日子，就是服務人的日子。

積極推廣生死教育

目前，宇峰更創辦香港寧養社會工作者學會，推廣生死教育，望能以社工的角度關懷患者及家屬，減少遺憾。協會又設立「遺物轉化」計劃，讓病人離世後，家屬可免費轉化一些衣物成為新的物件，例如袋、鎖匙包、咕𠱸等，變成另一種陪伴。

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負責人Molly解釋，每個人的哀傷狀態都不同，透過「遺物轉化」中的執拾、挑選、轉化的過程，喪親家屬可很自然地疏導哀傷的情緒。

▲ Molly指遺物轉化可很自然地疏導喪親家屬哀傷的情緒。

其實遺物轉化是其次，重要是哀傷時可以傾談，陪他們走這段路。

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記者：楊宛茜