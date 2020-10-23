【林子博喪妻】林子博關注子女情緒　發帖抒發思念亡妻之情：究竟你而家去咗邊？　

▲ 面對喪妻之痛的林子博連日發文抒發情感。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）前日（10月21日）不敵癌魔與世長辭，要為妻子辦理身後事之外，面對喪妻之痛的林子博連日於個人社交平台發文抒發情感，今日傍晚子博於社交平台留言寫道：「原來，你一直都喺我心入面。」字裡行間流露對太太的思念。

另外子博昨日為太太辨理死亡證時，向媒體透露太太的喪禮將於下月中舉行，另外一對子女面歷喪母之痛，子博近日亦關注著子女的情緒。

【林子博喪妻】林太董燕君早已簽拒急救同意書 子博太太生前承諾捐出眼角膜

▲ 林子博太太當年的婚紗照。（取自Facebook）

林子博今日於家庭facebook專頁貼出一張太太董燕君當年的婚照，然後留言道：

你離開之後，我一直都喺度諗～

究竟你而家去咗邊？

去咗你成長嘅地方？

返咗去你父母身邊？

還是你一直跟住我呢？

當我每次為你處理後事嘅時候，我發覺自己根本唔需要再諗你去咗邊～

原來，你一直都喺我心入面。

當中謝安琪及馬浚偉亦留言打氣，馬仔寫道：「子博，說出來比鬱在心裏好！不用抑壓，就讓難過和思念的情感抒發出來吧！記住，you are not alone! 」

▲ 林子博的太太董燕君日前病逝。（取自Facebook）

另外，林子博在昨日（10月22日）現身灣仔為太太辦理死亡證，他向傳媒表示太太的喪禮將於11月中在紅磡萬國殯儀館舉行，而喪禮採用道教儀式進行。

期間子博憶述21日凌晨收到醫院通知，即趕往醫院見太太最後一面，而一對子女由姑媽接送來醫院，幸也見到媽媽最後一面。

子博的一對子女近日於fb留言悼念媽媽，子博表示女兒詠渝非常傷心，他看到女兒不時眼濕濕，反而兒子卓楠刻意壓抑情緒。

【林子博喪妻】林太子女悼念亡母 小姊弟孝順懂事：我哋會照顧好自己

▲ 林子博一家四口。（取自Facebook）

而子博亦很關注一對子女的情緒，刻意跟兒子多聊天，惟兒子某時候也選擇迴避。

至於說到太太的遺願，子博表示太太最想觀看他演出的真人騷節目《大叔要變身》，可惜她只看了第1集，另外子博有份參與的舞台劇因疫情而延期，太太亦未能觀看到。