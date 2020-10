【林子博喪妻】林子博關注子女情緒　發帖抒發思念亡妻之情：究竟你而家去咗邊？　

▲ 面對喪妻之痛的林子博連日發文抒發情感。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君(Shirley)前日(10月21日)不敵癌魔與世長辭,要為妻子辦理身後事之外,面對喪妻之痛的林子博連日於個人社交平台發文抒發情感,今日傍晚子博於社交平台留言寫道:「原來,你一直都喺我心入面。」字裡行間流露對太太的思念。

另外子博昨日為太太辨理死亡證時,向媒體透露太太的喪禮將於下月中舉行,另外一對子女面歷喪母之痛,子博近日亦關注著子女的情緒。

▲ 林子博太太當年的婚紗照。(取自Facebook)

林子博今日於家庭facebook專頁貼出一張太太董燕君當年的婚照,然後留言道:

你離開之後,我一直都喺度諗~

究竟你而家去咗邊?

去咗你成長嘅地方?

返咗去你父母身邊?

還是你一直跟住我呢?

當我每次為你處理後事嘅時候,我發覺自己根本唔需要再諗你去咗邊~

原來,你一直都喺我心入面。

當中謝安琪及馬浚偉亦留言打氣,馬仔寫道:「子博,說出來比鬱在心裏好!不用抑壓,就讓難過和思念的情感抒發出來吧!記住,you are not alone! 」

▲ 林子博的太太董燕君日前病逝。(取自Facebook)

另外,林子博在昨日(10月22日)現身灣仔為太太辦理死亡證,他向傳媒表示太太的喪禮將於11月中在紅磡萬國殯儀館舉行,而喪禮採用道教儀式進行。

期間子博憶述21日凌晨收到醫院通知,即趕往醫院見太太最後一面,而一對子女由姑媽接送來醫院,幸也見到媽媽最後一面。

子博的一對子女近日於fb留言悼念媽媽,子博表示女兒詠渝非常傷心,他看到女兒不時眼濕濕,反而兒子卓楠刻意壓抑情緒。

▲ 林子博一家四口。(取自Facebook)

而子博亦很關注一對子女的情緒,刻意跟兒子多聊天,惟兒子某時候也選擇迴避。

至於說到太太的遺願,子博表示太太最想觀看他演出的真人騷節目《大叔要變身》,可惜她只看了第1集,另外子博有份參與的舞台劇因疫情而延期,太太亦未能觀看到。